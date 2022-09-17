ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 13:47
17.09.2022 21:38

Μπέτι Μίντλερ: Στο Ηράκλειο η ηθοποιός – Επισκέφθηκε αρχαιότητες και απόλαυσε την κρητική κουζίνα (Photo)

Στην Κρήτη βρέθηκε η διάσημη Αμερικανίδα κωμικός και τραγουδίστρια Μπέτι Μίντλερ, την περασμένη Τετάρτη, απολαμβάνοντας λίγες στιγμές χαλάρωσης.

Η χολιγουντιανή σταρ βρέθηκε στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού και εν συνεχεία στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.

Λίγο αργότερα, απόλαυσε το μεσημεριανό της γεύμα με τον σύζυγό της και δύο συνεργάτιδές του σε γνωστό εστιατόριο της πόλης προκαλώντας παροξυσμό στους διερχόμενους τουρίστες που την αναγνώριζαν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του neakriti, το μενού περιελάμβανε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά ενώ για το κρασί προτίμησε μοσχάτο σπίνας από κρητικό αμπελώνα.

Η Μπέτι Μίντλερ ξετρελάθηκε από την κρητική κουζίνα, ενώ ολοκλήρωσε το γεύμα της απολαμβάνοντας ως επιδόρπιο πολίτικο χαλβά με παγωτό και λικέρ μαστίχας.

Σημειώνεται ότι η ηθοποιός αρνήθηκε να βγάλει φωτογραφίες με τους τουρίστες που την αναγνώριζαν και εξέφραζαν δυνατά τα συναισθήματα θαυμασμού τους θέλοντας να διατηρήσει όσο το δυνατόν πιο «αθόρυβη» την παρουσία της στο Ηράκλειο.

