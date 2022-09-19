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19.09.2022 17:23

Πόνος στη μέση: 4 λύσεις που ανακουφίζουν χωρίς φάρμακα

19.09.2022 17:23
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Υπολογίζεται ότι 8 στους 10 ενήλικες υποφέρουν από πόνο στη μέση κάποια στιγμή της ζωής τους. Υπάρχουν ωστόσο λύσεις που ανακουφίζουν χωρίς να καταφύγετε σε φάρμακα

Καθώς οι άνθρωποι μεγαλώνουν και μπαίνουν στη μέση ηλικία, είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν κρίσεις οσφυαλγίας. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με την Ειδική Έκθεση Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ που εστιάζει στους μεσήλικες – άνω των 50 ετών –  ο πόνος στη μέση επηρεάζει περίπου τέσσερις στους πέντε ενήλικες στις ΗΠΑ  κάποια στιγμή στη ζωή τους και πλήττει εξίσου άνδρες και γυναίκες.

Η ηλικία είναι συχνά ο ένοχος. Με την πάροδο του χρόνου, τα οστά και οι αρθρώσεις στο κάτω μέρος της σπονδυλικής στήλης αλλάζουν. Οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι τείνουν να φθείρονται και μερικές φορές να μετατοπίζονται συμπιέζοντας τα νεύρα και προκαλώντας κήλη. Αυτές οι δομικές αλλοιώσεις συχνά είναι επώδυνες.

Η κακή στάση του σώματος και η έλλειψη καλής φυσικής κατάστασης συχνά επιτείνουν το πρόβλημα. Εάν παρουσιάσετε οσφυαλγία (δηλαδή πόνο στη μέση) στις περισσότερες περιπτώσεις η καλύτερη κίνηση είναι να περιμένετε και να δείτε εάν ο πόνος υποχωρεί από μόνος του. Εάν η κατάσταση δεν βελτιωθεί μετά από τρεις έως τέσσερις ημέρες, τότε καλό είναι να επισκεφτείτε έναν γιατρό.

Στο μεταξύ, ανάλογα με την πηγή του πόνου και τη σοβαρότητά του, μπορείτε να δοκιμάσετε μερικές θεραπείες χωρίς φάρμακα για να ανακουφιστείτε. Ακολουθούν διάφορες επιλογές.

Θερμά ή κρύα επιθέματα. Αρχικά, αμέσως μετά από τυχόν τραυματισμό στη μέση είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε κρύες κομπρέσες ή παγοκύστη, ώστε να μειωθεί το πρήξιμο. Περίπου 48 ώρες μετά την έναρξη του πόνου ωστόσο, η εφαρμογή θερμαντικών επιθεμάτων μπορεί να είναι χρήσιμη. Η ζέστη καταπραΰνει και χαλαρώνει τους μύες που πονούν και αυξάνει τη ροή του αίματος, η οποία βοηθά στη διαδικασία επούλωσης.

Περιορισμένη ανάπαυση. Εάν ο πόνος είναι οξύς τότε επιλέξτε την ανάπαυση στο κρεβάτι για λίγες ώρες τη φορά και όχι περισσότερο από μια δυο μέρες. Γενικότερα οι γιατροί πλέον γνωρίζουν ότι είναι καλύτερο να συνεχίσετε να κινείστε έστω και ήπια, ώστε οι μύες σας να μην γίνουν άκαμπτοι.

Σωματική δραστηριότητα. Η άσκηση βοηθά στη δημιουργία δυνατών, εύκαμπτων μυών που θα είναι λιγότερο επιρρεπείς σε τραυματισμούς. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στη διαδικασία επούλωσης για μια πονεμένη μέση, αρκεί να συνεργαστείτε με το γιατρό σας για το κατάλληλο πρόγραμμα άσκησης όταν έχετε οσφυαλγία. Ένα καλό πρόγραμμα περιλαμβάνει συνήθως αερόβια δραστηριότητα, ασκήσεις ενδυνάμωσης και ευκαμψίας.

Συμπληρωματικές θεραπείες. Διάφοροι τύποι εναλλακτικών θεραπειών μπορεί να είναι χρήσιμοι για την ανακούφιση από τον πόνο στη μέση. Αυτοί περιλαμβάνουν το βελονισμό, το θεραπευτικό μασάζ, θεραπευτικού τύπου ασκήσεις όπως η γιόγκα και το τάι τσι, αλλά και χειρισμούς στη σπονδυλική στήλη από πιστοποιημένους οστεοπαθητικούς.

Πηγή: ygeiamou.gr

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