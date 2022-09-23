Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στην κορυφή του Top-100 του NBA, σύμφωνα με το ESPN

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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ψηφίστηκε από το ESPN ως καλύτερος παίκτης του NBA, λίγο πριν την έναρξη της νέας σεζόν.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος στην αντίστοιχη περσινή ψηφοφορία είχε βγει δεύτερος, πίσω από τον Κέβιν Ντουράντ, κέρδισε την εμπιστοσύνη ρεπόρτερ, αναλυτών και παραγωγών του κορυφαίου δικτύου των ΗΠΑ.
Όλοι πιστεύουν ότι ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μπακς έχει τη δυνατότητα να αναδειχθεί ο πολυτιμότερος παίκτης της νέας σεζόν στο NBA.
Στη δεύτερη θέση της ψηφοφορίας βρίσκεται ο Νίκολα Γιόκιτς, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι Λούκα Ντόντσιτς, Ζοέλ Εμπίντ και Στεφ Κάρι.
Το TOP-10 του ESPN
1.Γιάννης Αντετοκούνμπο
2.Νίκολα Γιόκιτς
3.Λούκα Ντόντσιτς
4.Τζοέλ Εμπίντ
5.Στεφ Κάρι
6.ΛεΜπρόν Τζέιμς
7.Τζέισον Τέιτουμ
8.Κέβιν Ντουράντ
9.Τζα Μοράντ
10.Ντέβιν Μπούκερ
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