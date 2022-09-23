Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στην κορυφή του Top-100 του NBA, σύμφωνα με το ESPN

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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ψηφίστηκε από το ESPN ως καλύτερος παίκτης του NBA, λίγο πριν την έναρξη της νέας σεζόν.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος στην αντίστοιχη περσινή ψηφοφορία είχε βγει δεύτερος, πίσω από τον Κέβιν Ντουράντ, κέρδισε την εμπιστοσύνη ρεπόρτερ, αναλυτών και παραγωγών του κορυφαίου δικτύου των ΗΠΑ.

Όλοι πιστεύουν ότι ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μπακς έχει τη δυνατότητα να αναδειχθεί ο πολυτιμότερος παίκτης της νέας σεζόν στο NBA.

Στη δεύτερη θέση της ψηφοφορίας βρίσκεται ο Νίκολα Γιόκιτς, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι Λούκα Ντόντσιτς, Ζοέλ Εμπίντ και Στεφ Κάρι.

Το TOP-10 του ESPN

1.Γιάννης Αντετοκούνμπο

2.Νίκολα Γιόκιτς

3.Λούκα Ντόντσιτς

4.Τζοέλ Εμπίντ

5.Στεφ Κάρι

6.ΛεΜπρόν Τζέιμς

7.Τζέισον Τέιτουμ

8.Κέβιν Ντουράντ

9.Τζα Μοράντ

10.Ντέβιν Μπούκερ

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