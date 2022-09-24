Ιράν: Ο Έλον Μασκ ενεργοποιεί τo Starlink για την πρόσβαση στο διαδίκτυο

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Ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX, Έλον Μασκ, δήλωσε την Παρασκευή ότι θα ενεργοποιήσει τη δορυφορική υπηρεσία Διαδικτύου της εταιρείας, Starlink, ως απάντηση στο tweet του υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέλαβαν δράση «για να προωθήσουν την ελευθερία του Διαδικτύου και την ελεύθερη ροή πληροφοριών» προς τους Ιρανούς.

We took action today to advance Internet freedom and the free flow of information for the Iranian people, issuing a General License to provide them greater access to digital communications to counter the Iranian government’s censorship. September 23, 2022

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ εξέδωσε την Παρασκευή οδηγίες για την επέκταση των υπηρεσιών Διαδικτύου που είναι διαθέσιμες στους Ιρανούς παρά τις κυρώσεις στη χώρα, εν μέσω διαδηλώσεων στο Ιράν μετά τον θάνατο μιας 22χρονης που συνελήφθη από την Αστυνομία Ηθών.

Μερικοί χρήστες στο Twitter είχαν ζητήσει από τον Μασκ να παράσχει τους δορυφορικούς σταθμούς Διαδικτύου, όπως έχει κάνει και για την Ουκρανία, συμβάλλοντας σημαντικά στο να μην μετατραπεί η ρωσική εισβολή σε πόλεμο τηλεπικοινωνιών.

Οι ιρανικές αρχές επέβαλαν δραστικούς περιορισμούς στο διαδίκτυο, μπλοκάροντας μεταξύ άλλων την πρόσβαση στο Instagram και το WhatsApp, λόγω των διαδηλώσεων.

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