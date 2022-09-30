«Τα νοσοκομεία χωρίς αναισθησιολόγους παύουν να είναι νοσοκομεία» – Τι προτείνουν πέντε επιστημονικές ιατρικές εταιρείες

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Το μήνυμα ότι χωρίς αναισθησιολόγους δεν μπορούν να γίνονται χειρουργεία και ότι τα νοσοκομεία χωρίς χειρουργεία παύουν να είναι νοσοκομεία, έδωσαν στην διάρκεια συνέντευξης Τύπου, εκπρόσωποι πέντε επιστημονικών εταιρειών με αντικείμενο την αναισθησιολογία.

Οι εκπρόσωποι των επιστημονικών εταιρειών, προτείναν στο υπουργείο Υγείας ταυτόχρονη προκήρυξη όλων των κενών θέσεων και έγκαιρη προκήρυξη των κενούμενων οργανικών θέσεων αναισθησιολόγων στα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Όπως επισημάνθηκε στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, για να λειτουργήσει σωστά το σύστημα υγείας, θα έπρεπε να υπάρχουν 20 αναισθησιολόγοι ανά 100.000 πληθυσμού, ενώ στη χώρα ο αριθμός είναι μικρότερος από 10.

Σύμφωνα με στοιχεία του 2019, στα 82 μεγαλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδας, ο αριθμός των οργανικών θέσεων αναισθησιολόγων ήταν 891, εκ των οποίων καλυμμένες ήταν μόνο οι 650, ενώ οι θέσεις ειδικευόμενων αναισθησιολογίας ήταν 463, εκ των οποίων καλυμμένες ήταν οι 167 και σήμερα είναι καλυμμένες οι 150.

Όσον αφορά τη Βόρεια Ελλάδα, ανέφεραν ότι τα νοσοκομεία είναι υποστελεχωμένα γύρω στο 40%, ενώ παράλληλα υπάρχει έλλειψη αναισθησιολόγων και ειδικευόμενων αναισθησιολόγων. Σημείωσαν επίσης ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη, στο Ιπποκράτειο και στην περιφέρεια στα νοσοκομεία Σερρών και Δράμας, που στελεχώνονται με μετακινήσεις αναισθησιολόγων από άλλα νοσοκομεία. Τόνισαν επίσης, ότι οι προκηρύξεις θέσεων αναισθησιολόγων κηρύσσονται άγονες, και ότι στην 3η ΥΠΕ, από τις επτά θέσεις που θα προκηρυχθούν, θα καλυφθούν μόνο οι τέσσερις.

Επισήμαναν επίσης, ότι η μνημονιακή μείωση των μισθών των γιατρών το 2012 κατά 55%, ο διπλασιασμός των εφημεριών και η εντατικοποίηση της εργασίας, αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για να μείνουν οι αναισθησιολόγοι στα νοσοκομεία. Παράλληλα ανέφεραν, ότι εκτός από το πρόβλημα της έλλειψης αναισθησιολόγων που καθιστά προβληματική τη λειτουργία των νοσοκομείων, πρέπει να δοθούν στους νέους γιατρούς κίνητρα για να εκπαιδευτούν στην αναισθησιολογία και στις διάφορες υποειδικότητες.

Σημείωσαν επίσης, ότι οι πολίτες δεν γνωρίζουν τι ακριβώς κάνει ένας αναισθησιολόγος και νομίζουν ότι ασχολείται με τον ασθενή μόνο στη διάρκεια του χειρουργείου, ενώ η δουλειά του αναισθησιολόγου αρχίζει πριν το χειρουργείο και συνεχίζεται και μετά το χειρουργείο.

Επισήμαναν ακόμη, ότι λόγω της έλλειψης αναισθησιολόγων, κλείνουν τα Ιατρεία Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας που λειτουργούν στα νοσοκομεία και έτσι μένουν ακάλυπτοι οι ασθενείς με χρόνιο πόνο και χωρίς παρηγορική φροντίδα οι ασθενείς με τελικού σταδίου καρκίνο.



Την συνέντευξη έδωσαν, οι πρόεδροι της Εταιρείας Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδος, Θεοδώρα Αστέρη, της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας, Άννα Μαλισιώβα, της Ελληνικής Εταιρείας Αλγολογίας, Κυριακή Βαγδατλή, της Ελληνικής Εταιρείας Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδα, Αθηνά Βαδαλούκα και οι εκπρόσωποι του ελληνικού τμήματος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιοχικής Αναισθησίας, Έφη Σταυροπούλου και Ελένη Μόκα.

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