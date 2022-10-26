«Έκοψες» τη ζάχαρη; Τι να μην κάνεις για να… προστατεύσεις τη μνήμη σου!

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Χρησιμοποιώντας εργαστηριακά μοντέλα, επιστήμονες ανακάλυψαν ότι η λήψη εγκεκριμένων σακχαρίνης, ACE-K και στέβια (υποκατάστατα ζάχαρης) νωρίς στη ζωή μπορεί να οδηγήσει σε πολλές αλλαγές στο σώμα, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του εγκεφάλου που συνδέονται με την μνήμη και τη συμπεριφορά με κίνητρα ανταμοιβής.
Μια διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη σε νεαρή ηλικία έχουν συνδεθεί με μειωμένη λειτουργία του εγκεφάλου, αλλά τι γίνεται με τα υποκατάστατα ζάχαρης με λίγες θερμίδες;
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, θα μπορούσαν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο έντερο και τον εγκέφαλο.
Ερευνητές από το University of Southern California Dornsife College of Letters, Arts and Sciences αναφέρουν ότι οι έφηβοι που κατανάλωναν τεχνητές γλυκαντικές ουσίες με χαμηλές θερμίδες (σακχαρίνη, ACE-K και στέβια) εμφάνισαν μακροπρόθεσμες βλάβες στην μνήμη σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο περιοδικό JCI Insight:
Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα συμβουλών για το τι και πότε πρέπει να καταναλώνετε. Σύμφωνα με τους ερευνητές, πληροφορίες από μελέτες όπως αυτές μπορεί να βοηθήσουν τους καταναλωτές και τους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου στην λήψη καλύτερων αποφάσεων σε όλα τα στάδια της ζωής.
“Αν και τα ευρήματά μας δεν υποδεικνύουν απαραίτητα ότι κάποιος πρέπει να μην καταναλώνει γλυκαντικές ουσίες χαμηλών θερμίδων γενικά, υπογραμμίζουν ότι η συνήθης κατανάλωση γλυκαντικών χαμηλών θερμίδων κατά τη διάρκεια του πρώιμου σταδίου της ζωής μπορεί να έχει ακούσιες, μακροχρόνιες επιπτώσεις”, δήλωσε ο Scott Kanoski, αναπληρωτής καθηγητής βιολογικών επιστημών στο USC Dornsife.
Αν και οι περισσότερες μελέτες για τα υποκατάστατα ζάχαρης επικεντρώνονται σε μία ουσία και χρησιμοποιούν ποσότητες που υπερβαίνουν κατά πολύ τον κανόνα, οι ερευνητές φρόντισαν η εν λόγω μελέτη να είναι σύμφωνη με τις πραγματικές συνθήκες ζωής για τους ανθρώπους.
Η έρευνα με μοντέλα τρωκτικών και γλυκαντικών χαμηλών θερμίδων αφορούσε συνήθως επίπεδα κατανάλωσης που υπερβαίνουν κατά πολύ τα επίπεδα «αποδεκτής ημερήσιας πρόσληψης (ADI) και χρησιμοποίησαν μόνο ένα γλυκαντικό. Για να σχεδιάσουμε την έρευνά μας ώστε να είναι πιο εφαρμόσιμη στους ανθρώπους, διατηρήσαμε τα επίπεδα κατανάλωσης εντός του ADI και χρησιμοποιήσαμε πολλαπλές γλυκαντικές ουσίες χαμηλών θερμίδων για να προσδιορίσουμε εάν τα αποτελέσματα αφορούσαν ειδικά κάποιο συγκεκριμένο γλυκαντικό ή γενικά στα υποκατάστατα ζάχαρης, – Lindsey Schier, επίκουρη καθηγήτρια Βιολογικών Επιστημών στο USC Dornsife.
Για να προσδιορίσουν την επίδραση της κατανάλωσης γλυκαντικών χαμηλών θερμίδων στην μνήμη, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μεθόδους που τεστάρουν την αναγνώριση αντικειμένων και τη χωρική αναγνώριση.
Στους αρουραίους χορηγήθηκε νερό που περιείχε είτε στέβια, είτε ACE-K, είτε σακχαρίνη, ή σκέτο νερό, μαζί με την κανονική τους τροφή.
Μετά από έναν μήνα, η μνήμη των αρουραίων δοκιμάστηκε χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικές μεθόδους: η μία τέσταρε το αν θυμούνται ένα αντικείμενο που έχουν δει πριν και η άλλη ήταν να διαπεράσουν έναν λαβύρινθο.
Διαπιστώθηκε, ότι οι αρουραίοι που κατανάλωναν υποκατάστατα ζάχαρης ήταν λιγότερο πιθανό να θυμηθούν ένα αντικείμενο ή τη διαδρομή μέσα από τον λαβύρινθο σε σύγκριση με εκείνους που έπιναν μόνο σκέτο νερό.
Οι επιστήμονες βρήκαν και άλλα αποτελέσματα μεταξύ των αρουραίων μετά την κατανάλωση γλυκαντικών ουσιών:
Οι Kanoski και Schier λένε ότι τα ευρήματά τους αναδεικνύουν περισσότερα ερωτήματα που αξίζει να διερευνηθούν, όπως:
Οι ερευνητές λένε ότι σκοπεύουν να διερευνήσουν τρόπους για να αντιστρέψουν τις μακροχρόνιες επιπτώσεις της κατανάλωσης γλυκαντικών χαμηλών θερμίδων στους εφήβους και να μελετήσουν το πώς επηρεάζονται οι διατροφικές επιλογές και προτιμήσεις αργότερα στη ζωή.
Πηγή: iatropedia
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.