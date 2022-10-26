«Έκοψες» τη ζάχαρη; Τι να μην κάνεις για να… προστατεύσεις τη μνήμη σου!

Χρησιμοποιώντας εργαστηριακά μοντέλα, επιστήμονες ανακάλυψαν ότι η λήψη εγκεκριμένων σακχαρίνης, ACE-K και στέβια (υποκατάστατα ζάχαρης) νωρίς στη ζωή μπορεί να οδηγήσει σε πολλές αλλαγές στο σώμα, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του εγκεφάλου που συνδέονται με την μνήμη και τη συμπεριφορά με κίνητρα ανταμοιβής.

Μια διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη σε νεαρή ηλικία έχουν συνδεθεί με μειωμένη λειτουργία του εγκεφάλου, αλλά τι γίνεται με τα υποκατάστατα ζάχαρης με λίγες θερμίδες;

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, θα μπορούσαν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο έντερο και τον εγκέφαλο.

Τι καινούργιο εντοπίστηκε για τα υποκατάστατα ζάχαρης

Ερευνητές από το University of Southern California Dornsife College of Letters, Arts and Sciences αναφέρουν ότι οι έφηβοι που κατανάλωναν τεχνητές γλυκαντικές ουσίες με χαμηλές θερμίδες (σακχαρίνη, ACE-K και στέβια) εμφάνισαν μακροπρόθεσμες βλάβες στην μνήμη σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο περιοδικό JCI Insight:

Τα αποτελέσματα συμφωνούν με προηγούμενες μελέτες, που έδειξαν παρατεταμένη εξασθένηση της μνήμης σε έφηβους αρουραίους που καταναλώνουν ζάχαρη.

Η κατανάλωση γλυκαντικών με χαμηλές θερμίδες επηρέασε επίσης την μεταβολική σηματοδότηση στο σώμα, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε διαβήτη και άλλες ασθένειες που σχετίζονται με τον μεταβολισμό.

Οι αρουραίοι που έτρωγαν γλυκαντικές ουσίες χαμηλών θερμίδων σε εφηβική ηλικία ήταν λιγότερο διατεθειμένοι να εργαστούν για “επιβράβευση” ζάχαρη ως ενήλικες, αλλά έτρωγαν περισσότερη ζάχαρη εάν αυτή ήταν εύκολα προσβάσιμη, κάτι που είναι ένας άλλος παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την πιθανότητα εμφάνισης μεταβολικής νόσου.

Γιατί έχει σημασία η νέα έρευνα για τα υποκατάστατα ζάχαρης

Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα συμβουλών για το τι και πότε πρέπει να καταναλώνετε. Σύμφωνα με τους ερευνητές, πληροφορίες από μελέτες όπως αυτές μπορεί να βοηθήσουν τους καταναλωτές και τους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου στην λήψη καλύτερων αποφάσεων σε όλα τα στάδια της ζωής.

“Αν και τα ευρήματά μας δεν υποδεικνύουν απαραίτητα ότι κάποιος πρέπει να μην καταναλώνει γλυκαντικές ουσίες χαμηλών θερμίδων γενικά, υπογραμμίζουν ότι η συνήθης κατανάλωση γλυκαντικών χαμηλών θερμίδων κατά τη διάρκεια του πρώιμου σταδίου της ζωής μπορεί να έχει ακούσιες, μακροχρόνιες επιπτώσεις”, δήλωσε ο Scott Kanoski, αναπληρωτής καθηγητής βιολογικών επιστημών στο USC Dornsife.

Τι σημαίνουν για τον άνθρωπο οι νέες διαπιστώσεις για τα υποκατάστατα ζάχαρης

Αν και οι περισσότερες μελέτες για τα υποκατάστατα ζάχαρης επικεντρώνονται σε μία ουσία και χρησιμοποιούν ποσότητες που υπερβαίνουν κατά πολύ τον κανόνα, οι ερευνητές φρόντισαν η εν λόγω μελέτη να είναι σύμφωνη με τις πραγματικές συνθήκες ζωής για τους ανθρώπους.

Τα υποκατάστατα ζάχαρης που δοκιμάστηκαν περιλαμβάνουν τη σακχαρίνη, την ακεσουλφάμη-κάλιο ( ACE-K ) και τη στέβια, τα οποία χρησιμοποιούνται συνήθως σε ζαχαρούχα τρόφιμα.

Η ποσότητα του γλυκαντικού που καταναλώθηκε εμπίπτει στις εγκεκριμένες από τον FDA οδηγίες για τον άνθρωπο.

Τι είπαν οι ίδιοι οι ερευνητές

Η έρευνα με μοντέλα τρωκτικών και γλυκαντικών χαμηλών θερμίδων αφορούσε συνήθως επίπεδα κατανάλωσης που υπερβαίνουν κατά πολύ τα επίπεδα «αποδεκτής ημερήσιας πρόσληψης (ADI) και χρησιμοποίησαν μόνο ένα γλυκαντικό. Για να σχεδιάσουμε την έρευνά μας ώστε να είναι πιο εφαρμόσιμη στους ανθρώπους, διατηρήσαμε τα επίπεδα κατανάλωσης εντός του ADI και χρησιμοποιήσαμε πολλαπλές γλυκαντικές ουσίες χαμηλών θερμίδων για να προσδιορίσουμε εάν τα αποτελέσματα αφορούσαν ειδικά κάποιο συγκεκριμένο γλυκαντικό ή γενικά στα υποκατάστατα ζάχαρης, – Lindsey Schier, επίκουρη καθηγήτρια Βιολογικών Επιστημών στο USC Dornsife.

Πώς έγινε το πείραμα

Για να προσδιορίσουν την επίδραση της κατανάλωσης γλυκαντικών χαμηλών θερμίδων στην μνήμη, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μεθόδους που τεστάρουν την αναγνώριση αντικειμένων και τη χωρική αναγνώριση.

Στους αρουραίους χορηγήθηκε νερό που περιείχε είτε στέβια, είτε ACE-K, είτε σακχαρίνη, ή σκέτο νερό, μαζί με την κανονική τους τροφή.

Μετά από έναν μήνα, η μνήμη των αρουραίων δοκιμάστηκε χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικές μεθόδους: η μία τέσταρε το αν θυμούνται ένα αντικείμενο που έχουν δει πριν και η άλλη ήταν να διαπεράσουν έναν λαβύρινθο.

Διαπιστώθηκε, ότι οι αρουραίοι που κατανάλωναν υποκατάστατα ζάχαρης ήταν λιγότερο πιθανό να θυμηθούν ένα αντικείμενο ή τη διαδρομή μέσα από τον λαβύρινθο σε σύγκριση με εκείνους που έπιναν μόνο σκέτο νερό.

Τι άλλο ανέδειξε η έρευνα

Οι επιστήμονες βρήκαν και άλλα αποτελέσματα μεταξύ των αρουραίων μετά την κατανάλωση γλυκαντικών ουσιών:

Είχαν λιγότερους υποδοχείς στη γλώσσα τους που ανιχνεύουν τη γλυκιά γεύση.

Ο βιολογικός μηχανισμός στα έντερά τους που μεταφέρει τη γλυκόζη στο αίμα άλλαξε.

Ο εγκέφαλός τους είχε αλλάξει, ειδικά σε περιοχές που σχετίζονται με τον έλεγχο της μνήμης και τη συμπεριφορά με κίνητρα ανταμοιβής.

Ποια θα είναι τα επόμενα βήματα των ερευνητών

Οι Kanoski και Schier λένε ότι τα ευρήματά τους αναδεικνύουν περισσότερα ερωτήματα που αξίζει να διερευνηθούν, όπως:

Πώς τα υποκατάστατα ζάχαρης προκαλούν μείωση των υποδοχέων της γλυκιάς γεύσης και πώς αυτό επηρεάζει τη μεταγενέστερη διατροφική συμπεριφορά;

Τι σημαίνει για την υγεία η αλλαγή στην μεταφορά θρεπτικών ουσιών μέσα στο έντερο ;

; Ποιοι βιολογικοί μηχανισμοί συνδέουν την κατανάλωση γλυκαντικών με τις αλλαγές στον εγκέφαλο;

Οι ερευνητές λένε ότι σκοπεύουν να διερευνήσουν τρόπους για να αντιστρέψουν τις μακροχρόνιες επιπτώσεις της κατανάλωσης γλυκαντικών χαμηλών θερμίδων στους εφήβους και να μελετήσουν το πώς επηρεάζονται οι διατροφικές επιλογές και προτιμήσεις αργότερα στη ζωή.

Πηγή: iatropedia

Photo By Pixabay

