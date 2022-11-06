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Ο Andy Taylor δεν μπόρεσε να παραστεί στην τελετή ένταξης του συγκροτήματος στο Rock & Roll Hall of Fame. Ο 61χρονος συνιδρυτής κιθαρίστας της θρυλικής μπάντας αποκάλυψε πως διαγνώστηκε με μεταστατικό καρκίνο του προστάτη 4ου σταδίου.

«Πριν από τέσσερα χρόνια περίπου διαγνώστηκα με μεταστατικό καρκίνο του προστάτη σταδίου 4», ανέφερε στην επιστολή του που διαβάστηκε από τον Simon Le Bon.

»Πολλές οικογένειες έχουν βιώσει το αργό κάψιμο αυτής της ασθένειας και, φυσικά, εμείς δεν διαφέρουμε. Έτσι, μιλώ από την οπτική γωνία ενός οικογενειάρχη, αλλά με βαθιά ταπεινότητα, στο συγκρότημα, στους μεγαλύτερους θαυμαστές που μπορεί να έχει ένα συγκρότημα και σε αυτό το εξαιρετικό βραβείο», συνέχισε.

“It is devastating news to find out that a colleague…not a colleague — a friend, one of our family — is not gonna be around for very long…I’m not gonna stand here and cry or anything, that would be inappropriate, but that’s what I feel like.” https://t.co/NbFvGAKUSZ — Variety (@Variety) November 6, 2022

Στο συγκινητικό μήνυμά του, πρόσθεσε, πως η θεραπεία που λαμβάνει είναι κορυφαία. Σημείωσε πάντως πως παρά το γεγονός ότι η κατάσταση της υγείας του «δεν είναι άμεσα απειλητική για τη ζωή, δεν υπάρχει θεραπεία».

«Παρά τις εξαιρετικές προσπάθειες της ομάδας μου, έπρεπε να είμαι ειλικρινής ότι, τόσο σωματικά όσο και πνευματικά, θα έφτανα στα όριά μου. Ωστόσο, τίποτα από όλα αυτά δεν έχει ή δεν πρέπει να μειώσει αυτό που η μπάντα (με ή χωρίς εμένα) έχει καταφέρει και διατηρήσει για 44 χρόνια», επισήμανε.

»Είχαμε μια προνομιούχα ζωή, ήμασταν λίγο άτακτοι αλλά πολύ καλοί, λίγο φλερτ αλλά πολύ καλοντυμένοι, λίγο γεμάτοι με τους εαυτούς μας γιατί είχαμε τόσα πολλά να δώσουμε, αλλά όπως έχω πει πολλές φορές, όταν νιώθεις αυτό το συλλογικό, ενστικτώδες, συγγενικό πνεύμα δημιουργικότητας αναμεμειγμένο με φιλοδοξία, οπλισμένο με μια ομάδα υπερ-κουλ οπαδών, λοιπόν, τι θα μπορούσε να πάει στραβά;»

«Είμαι πολύ περήφανος για αυτά τα τέσσερα αδέρφια, τρέφω δέος για την αντοχή τους και δέχομαι με χαρά αυτό το βραβείο. Συχνά αμφέβαλλα ότι θα ερχόταν αυτή η μέρα», ανέφερε, μεταξύ άλλων στην επιστολή του.

Η είσοδος των Duran Duran στο Hall of Fame επρόκειτο να λειτουργήσει ως επανένωση του συγκροτήματος, το οποίο σήμερα αποτελείται από τους Nick Rhodes, John Taylor, Roger Taylor και Simon Le Bon.

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