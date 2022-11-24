Απάντηση Πιερρακάκη σε «Εφ.Συν»: Δεν ακυρώνονται με έωλους τρόπους οι 1.500 υπηρεσίες του Gov.gr

Μήνυμα ότι «το μεγάλο ψηφιακό κεκτημένο που έχει συντελεστεί στη χώρα, οι 1.500 υπηρεσίες του Gov.gr και το 1 δισ. ψηφιακές συναλλαγές φέτος δεν ακυρώνονται με έωλους τρόπους», έστειλε το πρωί της Πέμπτης (24/11) μέσω twitter ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η ανακοίνωση του Κυριάκου Πιερρακάκη ήρθε σε απάντηση για το σημερινό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών με τίτλο: «Επικίνδυνες “τρύπες” ασφάλειας στο gov.gr».

Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας αναφέρει: «Εκτεθειμένα σε κακόβουλες διαρροές τα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων πολιτών, πώς οι ψηφιακές εφαρμογές της κυβέρνησης στα κινητά αφήνουν ανοιχτά “παράθυρα” για εμπορική ή πολιτική εκμετάλλευση. Στοιχεία πάνω από 1 εκατ. ανυποψίαστων κατόχων τηλεφώνων διοχετεύτηκαν σε διαφημιστές μέσω των κρατικών ψηφιακών υπηρεσιών. Τι λένε οι ειδικοί για τους εναλλακτικούς τρόπους προστασίας, τι απαντά το αρμόδιο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης».

Όπως σημειώνει o υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης «όλες οι εφαρμογές σχεδιάζονται με βάση το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, με έμφαση στην ιδιωτικότητα και χωρίς καμία περιττή ή εμπορική χρήση δεδομένων και πάντα με τη συναίνεση του πολίτη».

Αναφορικά με το σημερινό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας των Συντακτών. pic.twitter.com/PIxhynrWUu — Kyriakos Pierrakakis (@Pierrakakis) November 24, 2022

Ο Κ. Πιερρακάκης προσθέτει, επίσης ότι «η χώρα αποκτά συνεχώς νέα συστήματα που αντικαθιστούν τα παλαία» και διαβεβαιώνει ότι «γίνονται διαρκείς επενδύσεις στη θωράκιση και διασφάλιση των συστημάτων» σε αντίθεση με το παρελθόν.

«Τα θέματα της πληροφορικής είναι πολύ σοβαρά για να τυγχάνουν συνωμοσιολογικής, υπαινικτικής και μη επιστημονικής αντιμετώπισης», προσθέτει ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Φυσικά, στην πραγματικότητα όλη αυτή η συζήτηση ελάχιστα αφορά τις λεπτομέρειες των ψηφιακών εφαρμογών και το πως οι πολίτες εξυπηρετούνται. Το σκεπτικό για ακόμα μια φορά αφορά τη στοχοποίηση του ψηφιακού έργου της κυβέρνησης προεκλογικά. Όπως έχουμε όμως τονίσει και στο παρελθόν, η Ελλάδα αλλάζει με έργα, όχι με λάσπη», καταλήγει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

