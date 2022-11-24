Πόνος στη μέση: Τα 7 βήματα που ανακουφίζουν

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο πόνος στη μέση είναι μια πολύ συχνή πάθηση, που προκαλείται από ποικίλα αίτια και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή δυσλειτουργία στην καθημερινότητα αυτού που υποφέρει. Εκτιμάται ότι από οσφυαλγία θα ταλαιπωρηθεί το 80% των ανθρώπων, κάποια στιγμή της ζωής τους.

Μερικά από τα κυριότερα αίτια της οσφυαλγίας είναι η προχωρημένη ηλικία, η έλλειψη γυμναστικής, το υπερβολικό σωματικό βάρος, κάποιος τραυματισμός ή ψυχικές διαταραχές, όπως το άγχος και η κατάθλιψη. Οι ενοχλήσεις μπορεί να προκύψουν μετά από ένα τραυματισμό, όπως ένα τροχαίο ατύχημα ή να εξελίσσονται σταδιακά, λόγω της κακής στάσης του σώματος ή της καθιστικής ζωής.

Ευτυχώς, όμως, υπάρχουν πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε ή ακόμη και να αντιμετωπίσετε αυτό τον ενοχλητικό πόνο. Διαβάστε παρακάτω τον οδηγό επτά βημάτων, που θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε την υγεία της μέσης σας.

Βήμα 1: Ξεκουραστείτε

Την πρώτη ημέρα, είναι πολύ σημαντικό να ξεκουραστείτε. Φροντίστε να κοιμηθείτε αρκετά, γιατί η έλλειψη ύπνου μπορεί να πυροδοτήσει και να ενισχύσει τον πόνο. Είναι, επίσης, σημαντικό να εξασφαλίσετε όχι μόνο την ποσότητα, αλλά και την ποιότητα του ύπνου σας. Η περιττή κόπωση θα δυσκολέψει το σώμα σας να διαχειριστεί τον πόνο.

Βήμα 2: Διαχειριστείτε το άγχος

Είναι γνωστό ότι η σωματική υγεία συνδέεται άμεσα με την ψυχική. Εάν, λοιπόν, έχετε άγχος, αυτό θα δυσκολέψει τον οργανισμό να αντιμετωπίσει τον πόνο, ενώ δεν αποκλείεται να εντείνει τα επίπεδα πόνου που νιώθετε. Παράλληλα, η κακή ψυχολογία μπορεί να πυροδοτήσει κι άλλα προβλήματα, με τα συνηθέστερα να είναι πονοκέφαλοι, μυϊκοί πόνοι, κούραση και διαταραχές ύπνου. Αντιθέτως, η διαχείριση του άγχους μπορεί να επιταχύνει την ίαση. Αν ψάχνετε τρόπους που θα σας βοηθήσουν να καταπολεμήσετε το άγχος, δοκιμάστε να γυμναστείτε, να ακολουθήσετε θρεπτική διατροφή, να εξασκηθείτε στον διαλογισμό, αλλά και να προγραμματίσετε τις υποχρεώσεις που σας προκαλούν στρες.

Βήμα 3: Κάντε έναν περίπατο

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η λύση του προβλήματος του πόνου μπορεί να είναι ένας απλός περίπατος. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο απλές, αλλά σημαντικές μεθόδους αντιμετώπισης του πόνου στη μέση. Παράλληλα, προσέξτε τη στάση του σώματός σας καθώς περπατάτε και διατηρήστε έναν ικανοποιητικό ρυθμό.

Βήμα 4: Λυγίστε τους γοφούς σας

Μικρές βελτιώσεις στον τρόπο που κινείτε το σώμα σας μπορούν επίσης να αποδειχθούν ωφέλιμες. Για παράδειγμα, προσπαθήστε να μην επιβαρύνετε τη σπονδυλική σας στήλη όταν σηκώνετε βάρος ή όταν σκύβετε. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τη δυναμική των γοφών σας. Η σπονδυλική στήλη προσφέρει σταθερότητα και υποστήριξη στο σώμα και, εάν ταλαιπωρείται, δεν θα μπορεί να δώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Βήμα 5: Κινηθείτε περισσότερο

Πολλές φορές, υπάρχει η πεποίθηση ότι όταν αντιμετωπίζετε πόνο στη μέση, είναι καλό να κάθεστε ακίνητοι και να μην κινείστε πολύ. Στην πραγματικότητα, όμως, αυτή η αντιμετώπιση θα καταλήξει να χειροτερεύσει την κατάστασή σας, παρά να την βοηθήσει να βελτιωθεί. Αντιθέτως, η διατήρηση της κίνησης μπορεί να ενδυναμώσει την περιοχή της μέσης, βοηθώντας τη να αποφύγει μελλοντικούς τραυματισμούς ή να αντιμετωπίσει τους ήδη υπάρχοντες.

Βήμα 6: Δώστε σημασία στον πόνο

Δίνοντας σημασία στο τι ακριβώς συμβαίνει όταν νιώθετε τα επεισόδια πόνου, θα μπορέσετε να εντοπίσετε ευκολότερα τα αίτια που τον προκαλούν. Σκεφτείτε τι δραστηριότητες κάνετε κατά τη διάρκεια της ημέρας και ποιες από αυτές θα μπορούσαν να βλάψουν την υγεία της μέσης σας. Μπορεί, για παράδειγμα, να κάθεστε λανθασμένα εάν κάνετε δουλειά γραφείου ή να σηκώνετε υπερβολικό βάρος ή με λάθος τρόπο.

Βήμα 7: Επικοινωνήστε με το γιατρό σας

Εάν ο πόνος επιμένει, θα είναι καλό να επικοινωνήσετε με το γιατρό σας, ο οποίος θα μπορέσει πιθανότατα να εντοπίσει την αιτία πρόκλησης του πόνου και να σας προτείνει την κατάλληλη θεραπεία.

Πηγή: ygeiamou.gr

Διαβάστε επίσης:

Από τι κινδυνεύετε αν δεν αλλάζετε σεντόνια κάθε εβδομάδα

Γρίπη: Τι να μην τρώτε για να αναρρώσετε γρήγορα

Νέο ανησυχητικό εύρημα: Επικίνδυνος ιός σε νυχτερίδες της Αφρικής – Πώς μεταδίδεται