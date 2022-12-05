ΕΛ.ΑΣ: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία συμμορίας που λήστευε ηλικιωμένες στη Δυτική Αττική

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Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΛ.ΑΣ τα στοιχεία και τις φωτογραφίες μελών συμμορίας που προέβαιναν σε ληστείες σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος των δύο ανδρών, οι οποίοι προέβαιναν σε ληστείες σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών και συνελήφθησαν χθες, 4 Νοεμβρίου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Επιπρόσθετα δίνεται στη δημοσιότητα βιντεοληπτικό υλικό κατά την τέλεση των πράξεων τους.

Πρόκειται για τους:

1. ΜΟΥΣΤΑΦΑ Μάριο του Χρήστου και της Αγγελικής, γεννηθείς 14-2-2003 στο Ναύπλιο,

2. ΜΟΥΣΤΑΦΑ Χρήστο του Αθανασίου και της Κατίνας, γεννηθείς 25-12-1975 στα Άνω Λιόσια.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ληστεία κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην άμεση ανάγκη προστασίας του κοινωνικού συνόλου από την εγκληματική δράση των κατηγορουμένων, στην πληρέστερη διερεύνηση τέλεσης και άλλων ομοειδούς βαρύτητας αξιόποινων πράξεων σε βάρος απροσδιορίστου αριθμού παθόντων και στην ευχερέστερη ικανοποίηση της ποινικής αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των εγκλημάτων που τέλεσαν, προκειμένου να αποτραπεί η διάπραξη άλλων εγκληματικών ενεργειών από τις ανωτέρω, καθώς και στη διερεύνηση της συμμετοχής αυτών και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-5319306 της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Πώς δρούσε η συμμορία

Σημειώνεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση από την Ελληνική Αστυνομία, ότι «εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, συμμορία που προέβαινε συστηματικά σε ληστείες κυρίως σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες της 4-11-2022 στους Αγίους Αναργύρους, έπειτα από επισταμένες αναζητήσεις αστυνομικών της ανωτέρω υπηρεσίας με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., δύο ημεδαποί, ηλικίας 19 και 47 ετών, για σύσταση συμμορίας που διέπραττε ληστείες κατ΄εξακολούθηση.

Στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων ληστειών, κατά κύριο λόγο σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών που κινούνταν πεζές σε περιοχές της Δυτικής Αττικής, μετά από διασταύρωση πληροφοριακών δεδομένων και αποδεικτικών μέσων, ταυτοποιήθηκαν οι κατηγορούμενοι, παύοντας την εγκληματική τους δράση.

Ως προς τον τρόπο δράσης, οι κατηγορούμενοι κινούνταν με το «επιχειρησιακό» τους αυτοκίνητο και αναζητούσαν τα υποψήφια θύματα τους, εστιάζοντας κατά βάση σε ηλικιωμένες γυναίκες, την ώρα που μετέβαιναν είτε σε λαϊκές αγορές, είτε σε Ιερούς Ναούς.

Όταν οι συνθήκες ήταν κατάλληλες (απουσία μαρτύρων, συνοικιακές οδοί) για την επίτευξη του σκοπού τους, αφαιρούσαν με χρήση σωματικής βίας τις χρυσές αλυσίδες λαιμού με σταυρό που φορούσαν οι παθούσες.

Η δράση τους ήταν μεθοδική και διέθεταν διακριτούς ρόλους. Συγκεκριμένα, ο 19χρονος είχε το ρόλο του «επιχειρησιακού» δράστη που θα άρπαζε με βιαιότητα τις αλυσίδες που φορούσαν στο λαιμό τα θύματα, ενώ ο 47χρονος είχε επιφορτιστεί με το ρόλο του οδηγού του επίμαχου οχήματος, του επιτηρητή του πεδίου δράσης, ώστε να είναι έτοιμος να επέμβει και να διασφαλίσει τη διαφυγή τους.

Πέραν της οργάνωσης τους για την επίτευξη από κοινού των ανωτέρω ληστειών, οι κατηγορούμενοι συνδέονταν και με συγγενική σχέση.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί (8) περιπτώσεις ληστειών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για την διαλεύκανση και άλλων αξιόποινων πράξεων, συνεχίζεται».

https://www.youtube.com/watch?v=JiSZ7LQz2wY&feature=emb_logo&ab_channel=%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%91%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1-HellenicPolice

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