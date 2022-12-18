Αχαΐα: Αγωνία για 59χρονο, πατέρα τριών παιδιών, που αγνοείται – Είχε πάει για μανιτάρια

Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση των Αρχών για τον εντοπισμό του 59χρονου, πατέρα τριών παιδιών, που αγνοείται από το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν έφυγε από το σπίτι του στις Βελίτσες Αχαΐας για να μαζέψει μανιτάρια.

Οι συγγενείς του ανησύχησαν και ο αδελφός του δήλωσε το απόγευμα της ίδιας μέρας την εξαφάνισή του.

Μάλιστα πληροφορίες του pelop.gr, θέλουν το σημείο όπου κατευθύνθηκε ο άνδρας προς αναζήτηση μανιταριών να είναι απόκρημνο.

Στην επιχείρηση συνδράμουν η πυροσβεστική υπηρεσία με δυνάμεις από ΒΙΠΕ Πάτρας, η Λεχαινά 6η ΕΜΑΚ με σκύλο και πεζοπόρα τμήματα, ενώ στο σημείο βρίσκεται και η αστυνομία.

