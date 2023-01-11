Οσφυαλγία – Παθήσεις σπονδυλικής στήλης: Οι καλύψεις για κάθε στάδιο θεραπείας

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Ενημερωθείτε σχετικά με τις ασφαλιστικές καλύψεις των θεραπειών για παθήσεις της σπονδυλικής στήλης αλλά και τι προβλέπεται για τις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές

Οι παθήσεις της σπονδυλικής στήλης αποτελούν αγκάθι για τα συστήματα υγείας παγκοσμίως, λόγω της συχνότητάς τους. Ενδεικτικά, όπως έχουν επισημάνει ειδικοί, η οσφυαλγία (πόνος στη μέση) προσβάλλει πάνω από το 80% των ενηλίκων, είναι ο κυριότερος λόγος αναζήτησης ιατρικής συμβουλής και μια από τις σημαντικότερες αιτίες αναπηρίας. Αυχεναλγία, ισχιαλγία, μηραλγία κ.ο.κ.προστίθενται στη λίστα με τις επώδυνες καταστάσεις που προκαλούνται από δισκοπάθεια, κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου, καρκίνο, κακώσεις, παραμορφώσεις, κακή στάση του σώματος και άλλες συγγενείς ή επίκτητες αιτίες.

Αναλόγως των συμπτωμάτων του ασθενούς, ο θεράπων ιατρός θα προτείνει την κατάλληλη θεραπεία. Σύμφωνα με τους ειδήμονες, ο πόνος στη σπονδυλική στήλη που αντανακλά σε άλλα σημεία του σώματος, μούδιασμα ή αδυναμία στα άκρα είναι κάποιες σοβαρές ενδείξεις ιατρικής εξέτασης με τη λήψη ιστορικού, νευρολογική εξέταση και εφόσον απαιτείται απεικονιστικό έλεγχο.

Καλύψεις για κάθε στάδιο θεραπείας από τα φάρμακα έως τις επεμβάσεις

Εφόσον η εξέταση και οι απεικονιστικοί έλεγχοι δεν δείξουν ότι η αιτία του πόνου χρήζει άμεσης επεμβατικής αντιμετώπισης (π.χ. όγκος στη σπονδυλική στήλη), η αρχή θα γίνει με πιο απλές αρχικά θεραπείες που, αν αποτύχουν, ο γιατρός θα περάσει σε επιθετικότερες προσεγγίσεις. Στις ασφαλίσεις υγείας υπάρχουν παροχές και καλύψεις για όλο το φάσμα των θεραπειών.

1. Φάρμακα: Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, μυοχαλαρωτικά, αντισπασμωδικά φάρμακα και οπιοειδή είναι κάποια από τα σκευάσματα που χορηγούνται για την ανακούφιση από τα συμπτώματα πόνου. Ασφαλισμένοι με πρόγραμμα που περιλαμβάνει καλύψεις για πρωτοβάθμια περίθαλψη μπορούν να επωφεληθούν από την κάλυψη της συμμετοχής για φάρμακα εφόσον παρέχεται από το συμβόλαιο (περισσότερα εδώ). Παράλληλα, όταν ο πόνος επιμένει και ξεπερνά τους τρεις μήνες οπότε ο πόνος χαρακτηρίζεται χρόνιος, μπορούν πάντα να απευθυνθούν σε κάποιον συμβεβλημένο με την εταιρεία νευροχειρουργό για έλεγχο και ειδική αντιμετώπιση, συμπεριλαμβανομένων των φυσικοθεραπειών και των επεμβατικών μεθόδων.

2. Φυσικοθεραπεία. Εάν οι φυσικοθεραπείες ακολουθήσουν μιας επέμβασης θα καλυφθούν από το ασφαλιστήριο νοσοκομειακής περίθαλψης. Έπειτα, πρόσβαση σε φυσικοθεραπείες έναντι χαμηλού κόστους μπορεί να δοθεί στους ασφαλισμένους με νοσοκομειακό πρόγραμμα ως προνομιακή παροχή από την εταιρεία μέσω των συνεργασιών της με ιδιωτικές δομές. Η κατοχή ωστόσο κάλυψης πρωτοβάθμιας περίθαλψης θα εξασφαλίσει την αποζημίωση απολογιστικά για φυσικοθεραπείες που συνέστησε ο ορθοπαιδικός κατόπιν π.χ. μιας κάκωσης.

3. Ενέσεις. Η επισκληρίδιος έγχυση στεροειδούς ή ένας επιλεκτικός νευρικός αποκλεισμός μπορεί να προσφέρει βραχυπρόθεσμη ανακούφιση από την οσφυαλγία όταν ο πόνος αφορά κυρίως τα κάτω άκρα, αναφέρουν στο ygeiamou ειδικοί.

4. Επεμβάσεις και ελάχιστα επεμβατικές θεραπείες. Οι ειδικοί από τον χώρο της νευροχειρουργικής και χειρουργικής σπονδυλικής στήλης σημειώνουν ότι οι σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές είναι ελάχιστα επεμβατικές. Ακόμη και η οσφυϊκή πεταλεκτομή, μια βαριά επέμβαση που περιλαμβάνει μετάγγιση αίματος, μακρά νοσηλεία και αργή αποκατάσταση που συνδυάζεται με σπονδυλοδεσία, πλέον γίνεται ενδοσκοπικά συνδυαστικά με δισκεκτομή, προσφέροντας τη δυνατότητα επιστροφής στις δραστηριότητες την ίδια ημέρα.

Οι παραπάνω επεμβάσεις εντοπίζονται στα ασφαλιστήρια υγείας, χωρίς να δίδονται για όλες οι αναγκαίες διευκρινίσεις. Επί παραδείγματι, ενώ για την πεταλεκτομή το τοπίο είναι θολό, για τη δισκεκτομή αναφέρεται ξεχωριστά ως επέμβαση η «laser δισκεκτομη», η ελάχιστα επεμβατική μέθοδος δηλαδή. Δεδομένου ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες συνεργάζονται με νοσοκομεία και οι κλινικές που παρέχουν σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους και εξοπλισμό, οι ασθενείς θα υποβληθούν το πιθανότερο σε κάποια σύγχρονη επεμβατική μέθοδο. Επιπλέον, κάποιες φορές προκρίνονται ως περισσότερο ασφαλείς, όπως στην περίπτωση υπέρβαρων ασθενών όπου η ελάχιστα επεμβατική οσφυϊκή σπονδυλοδεσία αντί της ανοικτής προσπέλασης σχετίζεται με λιγότερες επιπλοκές από την επούλωση του χειρουργικού τραύματος.

Όπως επισημαίνουν οι έμπειροι ασφαλιστές, η συνεννόηση με την εταιρεία για την προέγκριση νοσηλείας θα γλυτώσει από παρεξηγήσεις και κακοτοπιές. Η συμβουλή ισχύει και για τις περιπτώσεις θεραπειών όπως η δισκοπλαστική, η κυφοπλαστική και σπονδυλοπλαστική, σύγχρονες μέθοδοι που δεν αναγράφονται στις λίστες με τις επεμβάσεις των περισσότερων ασφαλιστηρίων υγείας, είναι ωστόσο λιγότερο δαπανηρές και με μικρότερη ταλαιπωρία για τον ασθενή.

Τέλος, τα συμβόλαια καλύπτουν μια μεγάλη σειρά από χειρουργικές επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης. Διαβάστε τους όρους του συμβολαίου σας και ζητήστε διευκρινίσεις όπου χρειάζεται.

Πηγή: ygeiamou.gr

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