14.01.2023 11:27

Τσιτσιπάς: «Εμπνέομαι από το πνεύμα των σαμουράι»

14.01.2023 11:27
Η προπόνηση του Στέφανου Τσιτσιπά με φανέλα της Ιαπωνίας έκανε αρκετούς να αναρωτηθούν γιατί την επέλεξε.

Μιλώντας σε ρεπόρτερ του Sportstar, ο έλληνας τενίστας εξήγησε πως έχει πολλά μαθήματα να πάρει από το πολεμικό πνεύμα των σαμουράι:

«Η ιαπωνική κουλτούρα είναι ευπρεπής, πολύ δίκαιη κουλτούρα στην κοινωνία. Με ιντριγκάρισε αυτό με έναν τρόπο και την ακολούθησα πιο στενά, έμαθα από αυτό. Νομίζω έχει πολλά μαθήματα να πάρει κανείς, ακόμη και οι τενίστες, από το πολεμικό πνεύμα των σαμουράι, όλοι αυτοί οι μαχητές που οδήγησε την Ιαπωνία στην ευπρεπή κοινωνία που είναι σήμερα. Δεν ξέρουν πολλοί άνθρωποι για την ιαπωνική κουλτούρα, εγώ βρήκα πολύ ενδιαφέρον στο να μάθω περισσότερα για αυτό. Η ιαπωνική φανέλα με εκπροσωπεί πλήρως».

Παράλληλα, ο Τσιτσιπάς βρίσκεται μία ανάσα πριν από την αγωνιστική του πρεμιέρα για το 2023 στο Αυστραλιανό Open και μιλώντας στο γερμανικό μέσο Wettfreunde δήλωσε πως έχει πολλές πιθανότητες να κερδίσει τον πρώτο του τίτλο Γκραν Σλαμ στη Μελβούρνη:

«Έχω ένα καλό προαίσθημα. Προπονούμαι σκληρά τις τελευταίες εβδομάδες μετά τις διακοπές μου, ειδικά στον τομέα της αντοχής. Τώρα νιώθω έτοιμος για τη νέα σεζόν. Νομίζω ότι έχω ωριμάσει λίγο περισσότερο τους τελευταίους μήνες οπότε γνωρίζω ότι αν μπορέσω να αξιοποιήσω τις δυνατότητές μου στη Μελβούρνη, θα έχω πολλές πιθανότητες να κερδίσω τον πρώτο τίτλο Grand Slam στην καριέρα μου. Έχω βελτιωθεί πολύ στο αμυντικό μου παιχνίδι στη βασική γραμμή. Έχω δουλέψει εξαιρετικά σκληρά τους τελευταίους μήνες, τόσο στο γήπεδο όσο και στο γυμναστήριο.

Επιπλέον, έχω αλλάξει εντελώς τη διατροφή μου. Εν τω μεταξύ, μπορώ να πω ότι θυσιάζω πλήρως τον εαυτό μου για να πετύχω τους υψηλότερους στόχους. Έχω γίνει πιο συνεπής, κάνω λιγότερα λάθη, ακόμη και αν θέλω να γίνω καλύτερος. Αυτό οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι δεν είμαι τόσο ταραχώδης όσο ήμουν παλαιότερα. Έτσι, το παιχνίδι μου είναι συνολικά πιο αποτελεσματικό. Έχω επίσης γίνει πιο έξυπνος και έχω παρατηρήσει ότι παίζω όλο και καλύτερα υπό πίεση. Βρίσκομαι σε καλό δρόμο, αλλά δεν σκοπεύω να ξεκουραστώ σε αυτόν. Είμαι πολύ πεινασμένος και σταθερά πεπεισμένος ότι μπορώ να πάω πολύ πιο μακριά».

Στο πλαίσιο της ίδιας συνέντευξης ρωτήθηκε και για τις φιλοσοφικές του ανησυχίες για να απαντήσει τα εξής: «Είμαι ένας τύπος που σκέφτεται πολύ, πάρα πολύ. Σκέφτομαι πολύ το παρελθόν μου, ώστε το μέλλον μου να είναι ακόμη καλύτερο. Πάντα νιώθω ότι αν δεν προβληματίζομαι αρκετά συχνά, έχω την εντύπωση ότι μένω στάσιμος, τόσο ως άνθρωπος όσο και ως επαγγελματίας τενίστας. Το μότο μου είναι: “Λίγο λιγότερος προβληματισμός, λίγο περισσότερη δράση”. Είμαι πολύ συναισθηματικός, μερικές φορές εκπλήσσω τον εαυτό μου. Έχω πάντα αυτή την ανάγκη να κοιτάζω πίσω μου και να εκφράζομαι. Έχω ανάγκη να ξαναζήσω με κάποιο τρόπο το παρελθόν μου μέσω βίντεο, εικόνων ή μουσικής, για παράδειγμα».

Πηγή: gazzetta.gr

