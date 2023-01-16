Καρδίτσα: Από ισχαιμικό επεισόδιο ο θάνατος του 20χρονου ποδοσφαιριστή

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ολοκληρώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του 20χρονου ποδοσφαιριστή που κατέρρευσε την ώρα του αγώνα Καραϊσκάκης Μαυρομματίου – Δόξα Αμπέλου, με τα ευρήματα να «δείχνουν» ότι ο θάνατός του επήλθε από ισχαιμία του μυοκαρδίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessToday.gr η ιατροδικαστής θα προχωρήσει και σε διενέργεια ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων, με τα αποτελέσματα να αναμένονται το επόμενο διάστημα. Αρμόδιες πηγές επισημαίνουν ότι ο νεαρός ποδοσφαιριστής είχε «καθαρό» ιστορικό, κάτι που επιβεβαιώνει στο ThessToday.gr και ο προπονητής της ομάδας, Αθανάσιος Παλάντζος.

«Ως είθισται έκανε παθολογικές εξετάσεις στις 15 Αυγούστου για να διαπιστωθεί ότι μπορεί να παίξει σε αγώνες, οι οποίες ήταν πεντακάθαρες. Το παιδί ήταν υγιέστατο και δεν είχε παραπονεθεί ποτέ για κάποια ενόχληση» ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ για τη στιγμή της κατάρρευσης επεσήμανε: «Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Στο 17ο λεπτό του αγώνα έπεσε στο έδαφος ενώ περπατούσε κοντά στο κόρνερ, χωρίς να υπάρχει αντίπαλος γύρω του. Αμέσως έσπευσε ο γιατρός της αναμέτρησης αλλά και ένας συμπαίκτης του, φοιτητής της Ιατρικής, οι οποίοι προσπάθησαν να ανακτήσουν τις αισθήσεις του».

Σύμφωνα με τον κ. Παλάντζα μετά από 10 λεπτά παρασχέθηκαν στον ποδοσφαιριστή οι πρώτες βοήθειες και από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Ο νεαρός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Μουζακίου κι από κει στο Νοσοκομείο Καρδίτσας, αλλά δυστυχώς παρά τις προσπάθειες που έκαναν γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό, δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή. «Ήταν ένας εν ενεργεία ποδοσφαιριστής που έπαιζε χρόνια ποδόσφαιρο και μάλιστα είχε παίξει και σε μεγαλύτερη κατηγορία», σημείωσε ο προπονητής, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη να βρίσκονται απινιδωτές κατά τη διάρκεια των αναμετρήσεων, σε όλες τις ποδοσφαιρικές κατηγορίες. «Γιατρός υπήρχε στον αγώνα, αλλά δεν υπήρχε απινιδωτής. Καλό θα είναι να υπάρχουν σε όλα τα γήπεδα, μακάρι να είναι το τελευταίο θύμα», τόνισε.

Ο θάνατος του 20χρονου βύθισε στο πένθος το τοπικό ποδόσφαιρο και την τοπική κοινωνία, με τους φίλους και συγγενείς να τον αποχαιρετουν σήμερα. Ως ένδειξη πένθους, η ΕΠΣ Καρδίτσας αποφάσισε με ψήφισμα να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στους αγώνες των τοπικών πρωταθλημάτων της ερχόμενης αγωνιστικής, ενώ αντί στεφάνου θα κατατεθεί χρηματικό ποσό στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, «Φλόγα».

Διαβάστε επίσης:

Ελένη Τοπαλούδη: «Γενέθλια» στον τάφο της έκαναν οι γονείς της – Το σπαρακτικό μήνυμα της μητέρας της (photos)

Μεσολόγγι: Δρομέας άφησε την τελευταία του πνοή στον στίβο

Σοκ στα Χανιά: Τον βρήκαν φιμωμένο, χτυπημένο και νεκρό μέσα στο σπίτι του