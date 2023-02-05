ΣΑΒΒΑΤΟ 11.04.2026 13:38
05.02.2023 11:09

Φαίη Ξυλά: «Δεν πέθανα, απλά χώρισα»

Για τον χωρισμό της, το φλερτ, τη μητρότητα και τα λάθη μίλησε η Φαίη Ξυλά με αφορμή τη νέα της παράσταση «Στο πέμπτο σκαλοπάτι».

Διαβάστε μέρος της συνέντευξης στο περιοδικό «ΟK!»:

Φαίη, πριν από μερικά χρόνια ανακοίνωσες τον χωρισμό σου.

Όταν χώρισα, ο γιος μου ο Πάρης ήταν 1,5 έτους και τώρα είναι 7,5 χρόνων.

Μετά τον χωρισμό αισθάνθηκες αυτό που νιώθουν πολλοί, ότι «τελειώνει» η ζωή;

Όχι βέβαια, δεν πέθανα, απλά χώρισα!

Τελευταία έχουν ακουστεί φήμες πως είσαι σε σχέση.

Δεν διαψεύδω και δεν επιβεβαιώνω καμία φήμη, κυρίως όσες είναι ανεδαφικές. Είναι αστείο να μπερδεύουν την πραγματικότητα με τη μυθοπλασία και τον ηθοποιό με τον ρόλο που υποδύεται. Δεν αισθάνομαι ωραία να μιλάω για τις ερωτικές μου σχέσεις δημόσια, είτε είμαι μόνη μου είτε με κάποιον. Είναι δικό μου θέμα και θα το μοιραστώ όταν και αν ποτέ το νιώσω. Γενικά απολαμβάνω το φλερτ. Δεν μου αρέσει να φλερτάρω γενικά, αλλά στοχευμένα. Αν μου αρέσει κάποιος και του αρέσω, θα φλερτάρω. Αλλά δεν θα πάω εγώ να μιλήσω. Δεν το θεωρώ κακό, αλλά δεν είναι του στυλ μου.

Τι μαμά είσαι;

Αυτό θα φανεί. Σίγουρα δεν είμαι πολύ αυστηρή. Προσπαθώ να βάζω κάποια όρια γιατί τα παιδιά θέλουν να νιώθουν ασφάλεια μέσα στο πλαίσιο. Είναι σημαντικό να μην είμαστε χωρίς όρια και ως ενήλικες. Δεν τον καταπιέζω τον Πάρη. Τον διαβάζω, ευτυχώς είναι πολύ επιμελής και δεν με δυσκολεύει ιδιαίτερα. Απολαμβάνουμε να πηγαίνουμε βόλτες, πάμε σινεμά πολύ.

Τι λάθη έχεις πιάσει τον εαυτό σου να κάνει;

Σίγουρα κάνω λάθη. Έλεγα πως κάποια λάθη που είχαν κάνει οι γονείς μου εγώ δεν θα τα κάνω και τελικά συνειδητοποίησα ότι τα περισσότερα από αυτά τα έχω κάνει κι εγώ. Τo σίγουρο είναι πως όταν πιάσω τον εαυτό μου να κάνει λάθος, προσπαθώ να το διορθώσω. Μακάρι να υπήρχε σχολείο γονέων, μια και είμαστε ατελείς ως άνθρωποι. Πάντως, όταν γίνεσαι γονιός, καταλαβαίνεις τους γονείς σου. Επίσης, όταν απέκτησα τον γιο μου, κατάλαβα την αδυναμία που έχει η μητέρα μου στον αδελφό μου.

Πώς θα ένιωθες αν ο Πάρης θελήσει να γίνει ηθοποιός;

Θα χαιρόμουν πολύ. Βλέπουμε μαζί παραστάσεις, έρχεται στις δικές μου και στου πατέρα του (σ.σ. Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος), εκτός αν θεωρήσω πως κάτι δεν είναι για την ηλικία του. Τον φέρνω μαζί μου σε πρόβες και γυρίσματα, οπότε έχει μάθει αρκετά για τη δουλειά μου. Ασφαλώς δεν θα πιέσω το παιδί μου να κάνει κάτι που δεν του αρέσει, αλλά αν μου πει πως θέλει να γίνει
ηθοποιός, θα ήταν χαρά μου.

