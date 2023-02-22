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22.02.2023 16:33

ΕΟΦ: Ανακαλεί παρτίδες προϊόντων για εγκύους – Κίνδυνος βλάβης στο έμβρυο

22.02.2023 16:33
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Την ανάκληση δεκάδων παρτίδων από τρία προϊόντα ανακοίνωσε ο ΕΟΦ, επικαλούμενος κινδύνους για την ανάπτυξη των εμβρύων σε εγκύους.

Η ανάκληση, όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΦ, έρχεται γιατί ύστερα από ελέγχους προέκυψε πως λόγω χρήσης των συγκεκριμένων προϊόντων, μπορεί να υπάρξει κίνδυνος για την ανάπτυξη των εμβρύων

Ειδικότερα, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων ανακοίνωσε την ανάκληση παρτίδων των ιατροτεχνολογικών προϊόντων του παρακάτω πίνακα μετά από ενημέρωση της κατασκευάστριας εταιρείας FUJIFILM Irvine Scientific Inc καθώς ανιχνεύτηκε τοξικότητα του λαδιού της καλλιέργειας που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ανάπτυξη του εμβρύου και ανεπαρκή ανάπτυξη βλαστοκύστης ή μη μεταβιβάσιμη βλαστοκύστη με αποτέλεσμα στην αδυναμία διενέργειας της διαδικασίας με το εξασθενημένο έμβρυο.

Η ανάκληση αφορά τα εξής προϊόντα και παρτίδες

Η απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση στην οποία έχει προβεί η κατασκευάστρια εταιρεία.

Οι πελάτες των εν λόγω προϊόντων στην Ελλάδα, οφείλουν να υλοποιήσουν την ανάκληση και τις προτεινόμενες από την εταιρεία ενέργειες άμεσα. Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Ανάκληση επιπλέον παρτίδων

Παράλληλα, ο ΕΟΦ αποφάσισε την ανάκληση των παρτίδων του παρακάτω πίνακα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων Κατηγορίας MDD Class IIa, SOFT DENUDATION TIPS + FOLLICLE PUNCTURE SYSTEMS λόγω του ότι κατά την διάρκεια της αξιολόγησης του κινδύνου, η ασφάλεια των προϊόντων δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί αποδεδειγμένα, ιδίως όσον αφορά την εμβρυοτοξικότητα.

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση στην οποία έχει προβεί η κατασκευάστρια εταιρεία. Οι αποδέκτες , οφείλουν να ακολουθήσουν τα όσα ορίζει στην ενημέρωση του ο κατασκευαστής για την απόσυρση και τύχη των εν λόγω προϊόντων. Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

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