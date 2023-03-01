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01.03.2023 21:50

ΟΣΕ: Προσέλαβε το πρωί της Τετάρτης 73 σταθμάρχες με μπλοκάκι, λίγες ώρες μετά την τραγωδία στα Τέμπη – Η απόφαση στη Διαύγεια

01.03.2023 21:50
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Την ώρα που η σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών βύθισε τη χώρα στο πένθος, οι υπεύθυνοι του ΟΣΕ προχώρησαν στην πρόσληψη 73 νέων σταθμαρχών για 6 μήνες και με μπλοκάκι.

Μάλιστα, η σχετική απόφαση αναρτήθηκε στη Διαύγεια.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Τετάρτης, ελάχιστες ώρες δηλαδή μετά την τραγωδία, και ενώ συνεχίζεται ακόμη η επιχείρηση απεγκλωβισμού των θυμάτων, ο ΟΣΕ ανακοίνωσε την πρόσληψη των νέων σταθμαρχών.

Συγκεκριμένα, αναρτήθηκε σήμερα το πρωί, την ημέρα της τραγωδίας, στη «Διαύγεια» η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ, με ημερομηνία 16 Φεβρουαρίου 2023, για «ανάθεση παροχής Υπηρεσιών της ειδικότητας του Σταθμάρχη για χρονικό διάστημα 6 μηνών».

Ειδικότερα, η απόφαση του ΔΣ του ΟΣΕ προβλέπει: 1) «την ανάθεση παροχής Υπηρεσιών της ειδικότητας του Σταθμάρχη, σε εξωτερικούς συνεργάτες (73) άτομα, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών (ήτοι από 01.04.2023 μέχρι και 30.09.2023), οι οποίοι θα απασχοληθούν σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, σύμφωνα με τις ανάγκες του Οργανισμού», 2) «το κόστος απασχόλησής τους εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των επτακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων (783.000,00) ευρώ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 970.920,00 ευρώ».

Δείτε την αναλυτική απόφαση στη Διαύγεια:

diageia_ose_proslipseis_tempiΛήψη

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