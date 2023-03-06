search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 14:17
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.03.2023 16:36

Τρόμος στον αέρα: Πουλιά χτύπησαν τουρμπίνα αεροπλάνου και η καμπίνα γέμισε καπνούς (Video)

06.03.2023 16:36
aeroplano-1536×618

Στιγμές αγωνίας έζησαν επιβάτες πτήσης της εταιρείας Southwest που απογειώθηκε από την Αβάνα της Κούβας

Το αεροσκάφος, που δεν διευκρινίστηκε πόσους επιβάτες μετέφερε, εκτελούσε πτήση από την πρωτεύουσα της νήσου προς το Φορτ Λόντερντεϊλ, στη Φλόριντα, στις νότιες ΗΠΑ.

Το Boeing 737 της εταιρείας Southwest (SWA 3923) υπέστη «βλάβη σε έναν από τους κινητήρες του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της απογείωσης», ανέφερε η CACSA, δημόσια επιχείρηση που διαχειρίζεται τις αερομεταφορές στην Κούβα.

Το συμβάν σημειώθηκε στις 12:05 (σ.σ. τοπική ώρα· στις 19:05 ώρα Ελλάδας). Το αεροσκάφος «έλαβε άδεια να προσγειωθεί» στο αεροδρόμιο Χοσέ Μαρτί, πρόσθεσε. «Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν και είναι καλά στην υγεία τους. Τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται», σύμφωνα με την CACSA.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης και βίντεο από κινητό τηλέφωνο επιβάτη, ένας κινητήρας του αεροσκάφους έπιασε φωτιά όταν χτυπήθηκε από πουλιά. Στο βίντεο που τράβηξε επιβάτης με κινητό, η καμπίνα των επιβατών εικονίζεται να γεμίζει καπνό, ενώ πανικόβλητοι γονείς προσπαθούν να δείξουν στα παιδιά πώς να φορέσουν τις μάσκες οξυγόνου.

Διαβάστε επίσης:

Τουρκία: Επιστροφή – έκπληξη της Ακσενέρ στην συμμαχία της αντιπολίτευσης

Τουρκία – Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου: Ένας συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος αμφισβητεί τον «σουλτάνο» Ερντογάν (Video)

ΗΠΑ: Ελεύθερος, μετά απο 38 χρόνια στη φυλακή για ένα εγκλημα που δεν έκανε, o Mόρις Χάστινγκς (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
papas-leon-prosefxi
ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων για Τραμπ: Ξεπερασμένη η θεωρία του δίκαιου πολέμου

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Χάσαμε τη Θεία Στοπ» του Γιώργου Διαλεγμένου – Καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη Ελλάδα

panos_xenokostas_new
BUSINESS

Πάνος Ξενοκώστας (ONEX): Η Ελλάδα σε θέση να γίνει ναυπηγικός κόμβος της Ευρώπης

handcuffs_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη – ΟΠΕΚΕΠΕ: Δύο λογιστές οι «εγκέφαλοι» του νέου κυκλώματος – Στα 3 εκατομμύρια το όφελος, και αντιδήμαρχος στους συλληφθέντες

ekrixi-orixeio
ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή της έκρηξης στο ανθρακωρυχείο της Κίνας – Τουλάχιστον 82 οι νεκροί και 128 τραυματίες (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
image
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θερμό επεισόδιο μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη στα επίσημα του ΟΑΚΑ (φωτό)

kausonas-new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται 30άρια πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Με τι καιρό θα περάσουμε την αργία

gogo new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα - Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της κόρης της

ANTZAS_KENTRIKI
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πέθανε ο Παρασκευάς Άντζας - Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο

touni-alexandrou-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ερωτευμένος δηλώνω με τον Ολυμπιακό» - Η αντίδρασή του για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 14:16
papas-leon-prosefxi
ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων για Τραμπ: Ξεπερασμένη η θεωρία του δίκαιου πολέμου

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Χάσαμε τη Θεία Στοπ» του Γιώργου Διαλεγμένου – Καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη Ελλάδα

panos_xenokostas_new
BUSINESS

Πάνος Ξενοκώστας (ONEX): Η Ελλάδα σε θέση να γίνει ναυπηγικός κόμβος της Ευρώπης

1 / 3