Τρόμος στον αέρα: Πουλιά χτύπησαν τουρμπίνα αεροπλάνου και η καμπίνα γέμισε καπνούς (Video)

Στιγμές αγωνίας έζησαν επιβάτες πτήσης της εταιρείας Southwest που απογειώθηκε από την Αβάνα της Κούβας

Το αεροσκάφος, που δεν διευκρινίστηκε πόσους επιβάτες μετέφερε, εκτελούσε πτήση από την πρωτεύουσα της νήσου προς το Φορτ Λόντερντεϊλ, στη Φλόριντα, στις νότιες ΗΠΑ.

Το Boeing 737 της εταιρείας Southwest (SWA 3923) υπέστη «βλάβη σε έναν από τους κινητήρες του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της απογείωσης», ανέφερε η CACSA, δημόσια επιχείρηση που διαχειρίζεται τις αερομεταφορές στην Κούβα.

Το συμβάν σημειώθηκε στις 12:05 (σ.σ. τοπική ώρα· στις 19:05 ώρα Ελλάδας). Το αεροσκάφος «έλαβε άδεια να προσγειωθεί» στο αεροδρόμιο Χοσέ Μαρτί, πρόσθεσε. «Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν και είναι καλά στην υγεία τους. Τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται», σύμφωνα με την CACSA.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης και βίντεο από κινητό τηλέφωνο επιβάτη, ένας κινητήρας του αεροσκάφους έπιασε φωτιά όταν χτυπήθηκε από πουλιά. Στο βίντεο που τράβηξε επιβάτης με κινητό, η καμπίνα των επιβατών εικονίζεται να γεμίζει καπνό, ενώ πανικόβλητοι γονείς προσπαθούν να δείξουν στα παιδιά πώς να φορέσουν τις μάσκες οξυγόνου.

