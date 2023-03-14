Διαφοροποιήσεις στα προγράμματα των καναλιών από την συμμετοχή της ΠΟΣΠΕΡΤ στην απεργία

Από τις 05.00 της Τετάρτης (05.00) έως την ίδια ώρα της Πέμπτης, τα κανάλια αναμένεται να διαφοροποιήσουν τα προγράμματα τους καθώς η ΠΟΣΠΕΡΤ, όπως και η ΕΣΗΕΑ, συμμετέχει στην 24ωρη πανελλαδική απεργία των ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ η οποία είναι προγραμματισμένη την επόμενη μέρα (16/3).

Η ΠΟΣΠΕΡΤ εξηγεί στην ανακοινωσή της γιατί συμμετέχει στην αυριανή 24ωρη απεργία. «Μετά το τραγικό πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη που στοίχισε τη ζωή νέων ανθρώπων και έχει συγκλονίσει ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, προχωράμε σε 24ωρη απεργία ζητώντας να αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες καθώς και τη λήψη μέτρων για να μη θρηνήσουμε ξανά ανθρώπινες ζωές.

Εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας προς τις οικογένειες των θυμάτων και ενώνουμε τη φωνή μας με την ελληνική κοινωνία, με το συνδικαλιστικό, με το φοιτητικό και μαθητικό κίνημα. Θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μέχρι να σπάσουμε την αδιαφάνεια, τη συγκάλυψη των ευθυνών και τις καθυστερήσεις. Δεν θα αφήσουμε να συγκαλυφθεί το έγκλημα των Τεμπών.

Παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο, τόσο στις διοικήσεις όσο στα εποπτεύοντα υπουργεία για τα τεράστια προβλήματα του σιδηροδρομικού δικτύου και των τρένων, τις έκρυψαν στα συρτάρια οι αρμόδιοι με αποτέλεσμα να θρηνούμε σήμερα πολλά θύματα από το έγκλημα των Τεμπών.

Οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης απεργούμε την Τετάρτη 15/03/2023 προκειμένου να καλύψουμε την 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχουν προκηρύξει η Γ.Σ.Ε.Ε. και η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. την Πέμπτη 16/03/2023».

Παράλληλα η ΠΟΣΠΕΡΤ με την κινητοποίησή της , όπως επισημαίνει, απαιτεί και διεκδικεί:

Άμεσα και σε βάθος απόδοση ευθυνών για την τραγωδία των Τεμπών.

Σύγχρονες, ασφαλείς και φθηνές συγκοινωνιακές μεταφορές.

Ολοκλήρωση των έργων εκσυγχρονισμού του συστήματος τηλεδιοίκησης και δευτεροβάθμιου ελέγχου.

Μέτρα αυστηρού ελέγχου των κανόνων ασφαλείας.

Αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια στις μεταφορές αλλά και σε όλους τους εργασιακούς χώρους.

Συνευθύνη του κράτους και της εργοδοσίας για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας.

Άμεση εφαρμογή Ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας.

Διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει, είμαστε άνθρωποι και όχι αριθμοί.

Διεκδικούμε ένα καλύτερο μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας

