ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 16:17
06.04.2023 16:36

ΠΟΕΣΥ: Παρατηρητήριο κατά των SLAPPs για την προάσπιση της δημοσιογραφικής έρευνας και ελευθερίας

Παρατηρητήριο για στρατηγικές αγωγές (SLAPP) σε βάρος δημοσιογράφων συστήνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) με σκοπό να διασφαλιστεί ο έλεγχος και η εποπτεία των ρεπόρτερ σε θέματα δημοσίου συμφέροντος, στο πλαίσιο του ρόλου τους.

Το Παρατηρητήριο θα καταγράφει, θα καταγγέλλει και θα δημοσιοποιεί τέτοιων πρακτικών. Στο πλαίσιο των σκοπών του επίσης είναι η άσκησης πίεσης για μεταβολές στο νομικό πλαίσιο με βάση και την αναμενόμενη ευρωπαϊκή οδηγία και η συνεργεία με διεθνείς, ευρωπαϊκές και ελληνικές οργανώσεις (δημοσιογραφικές, δικηγορικές και δικαστικές) προκειμένου να απαλλαγούν οι δημοσιογράφοι και τα Μέσα από τις αγωγές αυτές που έχουν στόχο την φίμωση της τεκμηριωμένης δημοσιογραφικής έρευνας και ελευθερίας.

Με απόφαση του Δ.Σ. της ΠΟΕΣΥ ορίστηκε ειδική πενταμελής Επιτροπή που θα έχει την ευθύνη του Παρατηρητηρίου. Αρμοδίως ενημερώθηκε το υπουργείο Δικαιοσύνης και η Task Force.

Τα SLAPPs αποτελούν από τις κυρίαρχες πρακτικές ισχυρών για την φίμωση της δημοσιογραφικής έρευνας και ελευθερίας. Με στόχο τον περιορισμό τους έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από διεθνείς και εθνικές δημοσιογραφικές Ενώσεις και πολλές Οργανώσεις.

«Οι αγωγές αυτές συνιστούν μια ιδιαίτερα επιζήμια μορφή παρενόχλησης και εκφοβισμού εις βάρος όσων συμμετέχουν στην προστασία του δημόσιου συμφέροντος. Πρόκειται για αβάσιμες ή υπερβολικές δικαστικές διαδικασίες που κινούνται συνήθως από ισχυρά πρόσωπα, ομάδες συμφερόντων που ασκούν πίεση, εταιρείες και κρατικά όργανα κατά μερών που ασκούν κριτική ή κοινοποιούν μηνύματα που είναι δυσάρεστα για τους ενάγοντες και αφορούν θέματα δημοσίου συμφέροντος, με στόχο να λογοκρίνουν, να εκφοβίσουν και να φιμώσουν τους επικριτές επιβαρύνοντάς τους με το κόστος μιας νομικής υπεράσπισης μέχρι να σταματήσουν να ασκούν κριτική ή να εκφράζουν την αντίθεσή τους», περιγράφεται, μεταξύ άλλων, η πρακτική των SLAPP στην Πρόταση Οδηγίας της η Ε.Ε. και επισημαίνεται ότι:

«Σε αντίθεση με τις συνήθεις διαδικασίες, οι στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού δεν κινούνται με γνώμονα την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης στη δικαιοσύνη και με σκοπό να υπάρξει δικαίωση από την ένδικη διαδικασία ή να επιτευχθεί αποκατάσταση ζημίας. Αντιθέτως, κινούνται με σκοπό τον εκφοβισμό των εναγομένων και την εξάντληση των πόρων τους. Ο απώτερος στόχος είναι να λειτουργήσουν αποτρεπτικά, να φιμώσουν τους εναγομένους και να τους αποτρέψουν από τη συνέχιση της δράσης τους.

Ως SLAPPs εννοούνται αγωγές με υψηλές χρηματικές απαιτήσεις από πολιτικούς, οικονομικούς και άλλους παράγοντες και όχι τυχόν αγωγές για αποκατάσταση της αλήθειας».

