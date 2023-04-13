Πάσχα 2023: Γιατί βάφουμε τα αβγά κόκκινα τη Μεγάλη Πέμπτη; (photos/video)

Κάθε Μεγάλη Πέμπτη βάφουμε τα αβγά κόκκινα, ως αναπόσπαστο μέρος της πασχαλινής παράδοσης.

Τα τελευταία χρόνια, βέβαια, το κόκκινο χρώμα έχει δώσει χώρο και σε άλλα χρώματα ή σχέδια. Το επικρατέστερο πασχαλινό χρώμα, όμως, είναι διαχρονικά το κόκκινο.

Τα αβγά συμβολίζουν τη γονιμότητα και την έναρξη του κύκλου της ζωής. Το κόκκινο χρώμα συμβολίζει το Αίμα του Χριστού.

Η παράδοση λέει να βάφουμε πάντα τα αβγά τη Μεγάλη Πέμπτη, για να τιμήσουμε τη σταύρωση και τα πάθη του Χριστού.

Όπως αναφέρει το star.gr, οι χριστιανικές εκδοχές για την έναρξη του εθίμου είναι πολλές και διαφορετικές:

Η εκδοχή της Παναγίας

Η πιο δημοφιλής εκδοχή είναι αυτή κατά την οποία η Παναγία πρόσφερε κλαίγοντας ένα καλάθι αυγά στους φρουρούς του Υιού της, με την ικεσία να μην τον βασανίσουν. Τα δάκρυά της, κατά την ικεσία, έπεσαν πάνω στα αβγά και εκείνα, τότε, από άσπρα βάφτηκαν κόκκινα.

Η εκδοχή της Μαρίας Μαγδαληνής

Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, ο Ρωμαίος αυτοκράτορας άκουσε για την Ανάσταση του Ιησού και αντέδρασε γελώντας, θεωρώντας εντελώς απίθανο το γεγονός, τόσο «όσο και το να βαφτούν κόκκινα τα αβγά». Τότε, η Μαρία Μαγδαληνή χρωμάτισε μερικά αβγά κόκκινα και του τα έδειξε, για να του αποδείξει ότι το γεγονός ήταν αληθές. Η άλλη προσέγγιση της ιστορίας αυτής είναι ότι η Μαρία Μαγδαληνή ανακοίνωσε στον Τιβέριο Καίσαρα την Ανάσταση του Χριστού κι εκείνος, κοιτώντας ένα καλάθι με αβγά που ήταν δίπλα του, είπε «αν αυτό είναι αλήθεια, τότε τα αβγά που είναι άσπρα να γίνουν κόκκινα». Κι έτσι ακριβώς έγινε.

Η εκδοχή του Κωνσταντίνου και της Ελένης

Στην επίσημη τελετή που γινόταν το πρωί της Κυριακής του Πάσχα, ο Μέγας Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη πρόσφεραν στους καλεσμένους τους κόκκινα αβγά. Εκείνοι, τα τσούγκριζαν με τον αυτοκράτορα και τη μητέρα του, πριν γευματίσουν.

Παγανιστικές και άλλες παραδόσεις

Στον Παγανισμό, τα αβγά θεωρούνται σύμβολα γέννησης και γιορτή της άνοιξης, σύμβολα της αναγέννησης και της ζωής μετά το πέρας του χειμώνα. Ορισμένοι λαογράφοι υποστηρίζουν ότι το αβγό ως έθιμο συναντάται στην αρχαία Αίγυπτο και την Περσία, καθώς σε κάθε εαρινή ισημερία, φίλοι και συγγενείς αντάλλαζαν αβγά μεταξύ τους.

Ο Εδουάρδος ο 1ος, Βασιλιάς της Αγγλίας, μάλιστα, τον 13ο αιώνα, παρήγγειλε 450 αβγά και ζήτησε τη διακόσμησή τους με χρυσό, για να τα προσφέρει ως πασχαλινά δώρα στα αγαπημένα του πρόσωπα.

Επιπλέον, στην προχριστιανική περίοδο, τα αβγά χρησιμοποιούνταν για μαντικούς σκοπούς, για την πρόβλεψη του μέλλοντος.

Γιατί βάφουμε τα αβγά κόκκινα

Όπως αναφέρθηκε, το κόκκινο χρώμα συμβολίζει το Αίμα του Ιησού, που χύθηκε για να σώσει την ανθρωπότητα. Επιπλέον, κόκκινο είναι και το χρώμα της χαράς για την Ανάσταση.

Τα αβγά είθισται να βάφονται τη Μεγάλη Πέμπτη, ή αλλιώς Κοκκινοπέφτη, όπως ονομάζεται σε πολλά χωριά της Ελλάδας, μέχρι σήμερα, τη μέρα, δηλαδή, της Σταύρωσης.

Παλιότερα, η κατσαρόλα στην οποία βάφονταν τα αβγά έπρεπε να είναι καινούρια, ενώ η μπογιά φυλασσόταν για 40 μέρες και δεν έπρεπε να χυθεί έξω από το σπίτι!

Γιατί τσουγκρίζουμε τα Πασχαλινά Αβγά

Το έθιμο αυτό, όπως όλα δείχνουν, ξεκίνησε ως παιχνίδι στη Βόρεια Αγγλία. Ο κάτοχος του πιο γερού αβγού, που κατάφερνε να «συντρίψει» τους αντιπάλους του, ήταν ο νικητής.

Άλλη εκδοχή έχει ρίζες στο Βυζάντιο. Όπως το μικρό κλωσσόπουλο σπάει το κέλυφος του αβγού του κι έρχεται στη ζωή, βλέποντας το φως, έτσι αντίστοιχα, σπάζοντας το αβγό, κομματιάζεται ο θάνατος κι έρχεται το φως και η ζωή.

Πολλοί κρατούν και δεν τσουγκρίζουν το πρώτο αβγό που βάφεται, γιατί ανήκει στην Παναγία και δεν πρέπει να πειραχτεί. Κάποιοι το φυλούν όλο το χρόνο στο εικονοστάσι τους, μέχρι την επόμενη Μ. Πέμπτη. Τότε το φυτεύουν στα χωράφια τους ή το κρεμούν στις μάντρες των ζώων, για να είναι γόνιμα.

