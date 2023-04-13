Ξανά σε λειτουργία από Μεγάλη Παρασκευή ο Προαστιακός προς Κιάτο: O ΟΣΕ επιβεβαιώνει τις τραγικές ελλείψεις στη σιδηροδρομική γραμμή

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Τις τραγικές ελλείψεις που υπήρχαν και στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο μέχρι την ημέρα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών επιβεβαιώνουν οι εγγυήσεις ασφαλείας που παρείχε τελικώς ο ΟΣΕ στην Hellenic Train και τους μηχανοδηγούς.

Αυτές οι εγγυήσεις ζητήθηκαν εν όψει της αυριανής επανεκκίνησης των δρομολογίων έως το Κιάτο, περίπου δύο εβδομάδες αργότερα από την αρχικώς προγραμματισμένη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Train, από τη Μ. Παρασκευή 14 Απριλίου 2023, εντάσσονται επιπλέον δρομολόγια στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο της Αθήνας και συγκεκριμένα στις διαδρομές Αθήνα – Μέγαρα – Αθήνα και Αθήνα – Κιάτο – Αθήνα.

Ειδικότερα, από 14.04.2023 τα δρομολόγια του Προαστιακού από και προς το Κιάτο και Μέγαρα θα κυκλοφορούν ως εξής:

Στη διαδρομή Αθήνα – Μέγαρα – Αθήνα:

Από Αθήνα: 06.35, 08.35, …, 20.35 (ζυγές ώρες, XX:35’)

Από Μέγαρα: :07.29, 09.31, 11.31, …, (μονές ώρες, XX:31΄ πλην της πρώτης)

Στη διαδρομή Αθήνα – Κιάτο – Αθήνα:

Από Αθήνα: 05.35, 07.35, …, 21.35 (μονές ώρες, XX:35΄)

Από Κιάτο: 05.29, 07.31, 09.31, …, 21.31 (μονές ώρες, .XX:31΄ πλην της πρώτης)

Η εταιρία διευκρινίζει ότι, λόγω της εφαρμογής των νέων δρομολογίων, από τη Μ. Παρασκευή 14.04.2023 αντικαθίστανται τα δρομολόγια στο τμήμα Πειραιάς – Μαγούλα, με τα παραπάνω.

Σημειώνεται ότι, για τους επιβάτες από και προς το Κιάτο και Κόρινθο και για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους, υπάρχει και η λεωφορειακή σύνδεση με το σταθμό των Μεγάρων, (λεωφορειακή γραμμή στο τμήμα Μέγαρα – Κιάτο και ενδιάμεσους σταθμούς, εκτός Ζευγολατιού.

Για τα λεωφορεία είναι απαραίτητη η κράτηση θέσεων, συμπεριλαμβανομένων των κατόχων καρτών απεριορίστων διαδρομών.

Η Hellenic Train με νεότερες ανακοινώσεις θα ενημερώνει για τα δρομολόγια που θα προστίθενται σταδιακά στο πρόγραμμα κυκλοφορίας.

Οι γραπτές εγγυήσεις του ΟΣΕ

Πριν την επανεκκίνηση των δρομολογίων, ο ΟΣΕ απέστειλε στην Hellenic Train επιστολή με τις γραπτές εγγυήσεις που από την πρώτη στιγμή είχαν ζητήσει και οι μηχανοδηγοί προκειμένου να ξανανέβουν στα τρένα και να επαναλειτουργήσει και αυτό το τμήμα του Προαστιακού Σιδηροδρόμου.

Το περιεχόμενο της επιστολής ουσιαστικά επιβεβαιώνει τις ελλείψεις τις οποίες κατήγγειλαν οι μηχανοδηγοί για την κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου ΣΚΑ (Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών) – Κιάτο, σύμφωνα με όσα αναφέρει το ethnos.gr.

Σύμφωνα με τον ΟΣΕ στο τμήμα αυτό πλέον:

Εχει αποκατασταθεί στο σύνολό του ο φωτισμός όλων των σηράγγων στο εν λόγω τμήμα.

Εγκαταστάθηκε φωτισμός και στη σήραγγα της Μαύρης Ωρας με σκοπό την ασφαλέστερη διέλευση των αμαξοστοιχιών.

Εχει αποκατασταθεί και ελεγθεί το δίκτυο πυρόσβεσης όλων των σηράγγων του εν λόγω τμήματος.

Εχουν τοποθετηθεί στις πυροσβεστικές φωλιές όλες οι μάνικες, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Εχουν αποκατασταθεί οι οδικές προσβάσεις στις εξόδους δαφυγής των σηράγγων αυτών.

Εχουν ελεγχθεί οι έξοδοι διαφυγής και έχει αποκατασταθεί ο φωτισμός τους και οι θύρες διαφυγής.

Υπάρχει σύστημα CCTV που λειτουργεί σε 24ωρη βάση και παρακολουθεί την κίνηση των αμαξοστοιχιών κατά την προσέγγιση και απομάκρυνσή τους από όλες τις σήραγγες στο ΣΚΑ.

Λειτουργεί και έχει πεδομετρηθεί το σύστημα ραδιοκάλυψης GSM-R σε όλες τις σήραγγες και θα χρησιμοποιείται με πλοηγό μέχρις ότου η ΗΤ ενσωματώσει τις σχετικές οδηγίες της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, όπως έχουν διατυπωθεί στην πρόσφατη επιστολή της.

Υπάρχει 24ωρη φύλαξη των σηράγγων από εταιρία φύλαξης.

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