Hellenic Train: Επανέρχονται τα λεωφορειακά δρομολόγια Πάτρα – Κιάτο – Πάτρα

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Επανέρχονται, από σήμερα, 20 Απριλίου, τα λεωφορειακά δρομολόγια στη διαδρομή Πάτρα – Κιάτο – Πάτρα, με οκτώ ζεύγη ημερησίως ενώ ταυτόχρονα καταργούνται τα λεωφορειακά δρομολόγια στη διαδρομή Πάτρα – Αθήνα – Πάτρα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, τα λεωφορειακά δρομολόγια της διαδρομής Πάτρα – Κιάτο – Πάτρα, θα έχουν άμεση ανταπόκριση με τους συρμούς του Προαστιακού στον σταθμό του Κιάτου και δεν θα πραγματοποιούν στάθμευση στο Διακοπτό.
Η Hellenic Train με νεότερες ανακοινώσεις θα ενημερώνει για τα δρομολόγια που θα προστίθενται σταδιακά στο πρόγραμμα κυκλοφορίας.
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