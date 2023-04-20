Hellenic Train: Επανέρχονται τα λεωφορειακά δρομολόγια Πάτρα – Κιάτο – Πάτρα

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Επανέρχονται, από σήμερα, 20 Απριλίου, τα λεωφορειακά δρομολόγια στη διαδρομή Πάτρα – Κιάτο – Πάτρα, με οκτώ ζεύγη ημερησίως ενώ ταυτόχρονα καταργούνται τα λεωφορειακά δρομολόγια στη διαδρομή Πάτρα – Αθήνα – Πάτρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, τα λεωφορειακά δρομολόγια της διαδρομής Πάτρα – Κιάτο – Πάτρα, θα έχουν άμεση ανταπόκριση με τους συρμούς του Προαστιακού στον σταθμό του Κιάτου και δεν θα πραγματοποιούν στάθμευση στο Διακοπτό.

Η Hellenic Train με νεότερες ανακοινώσεις θα ενημερώνει για τα δρομολόγια που θα προστίθενται σταδιακά στο πρόγραμμα κυκλοφορίας.

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