Σεισμός στη Σικελία: Μερική κατάρρευση κτιρίου

Σεισμός στην Κατάνη της Σικελίας καταγράφηκε, έντασης μεταξύ 4,4 και 4,9 βαθμών.

Όπως μεταδιδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η σεισμική δόνηση που καταγράφηκε στις 2 και 6 λεπτά το μεσημέρι, τοπική ώρα, στην περιοχή της Κατάνης, έγινε αισθητή σε όλη την Σικελία και πολλοί κάτοικοι βγήκαν έντρομοι στους δρόμους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το επίκεντρο του σεισμού είναι 7 χλμ. νοτιοανατολικά της Κατάνης και φέρεται να προκλήθηκε μερική κατάρρευση ενός κτιρίου στην κωμόπολη Ατσιρεάλε.

Μέχρι αυτή την στιγμή δεν έχει γίνει αναφορά σε τραυματίες ή σοβαρές ζημιές.

Πολλά εμπορικά κέντρα και καταστήματα εκκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για σεισμογενή περιοχή, στην οποία βρίσκεται και το ηφαίστειο της Αίτνας.

