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Φθορές προκάλεσαν άγνωστοι στον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Θησείο, το βράδυ της Κυριακής 28/5.

Συγκεκριμένα, έπειτα από πορεία συμπαράστασης για τον αναρχικό Γιάννη Μιχαηλίδη, άγνωστοι προκάλεσαν φθορές σε εκλογικό περίπτερο στην οδό Αποστόλου Παύλου και στον σταθμό του ηλεκτρικού στο Θησείο.

Οι δράστες προκάλεσαν φθορές σε εννέα ακυρωτικά μηχανήματα και τρία μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων. Επίσης πέταξαν κόκκινες μπογιές. Η ΕΛ.ΑΣ. αναζητεί τους δράστες.

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