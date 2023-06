Πόλεμος στην Ουκρανία: «Η αντεπίθεση ξεκίνησε», δηλώνει ο Ζελένσκι

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις αντεπίθεσης του ουκρανικού στρατού στο μέτωπο του πολέμου, σύμφωνα με σημερινές διαβεβαιώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ενέργειες αντεπίθεσης και άμυνας βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ουκρανία και δεν θα μιλήσω για αυτές λεπτομερώς», τόνισε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου.

«Πρέπει να έχετε εμπιστοσύνη στους στρατιώτες μας και εγώ τους εμπιστεύομαι», πρόσθεσε.

Victory and glory to Ukraine 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Armed Forces of Ukraine launched a missile attack on the headquarters, where Putin held a meeting in April pic.twitter.com/9y1l0ZLEU9

Χθες ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ουκρανία ξεκίνησε την πολυαναμενόμενη μεγάλη αντεπίθεση κατά του ρωσικού στρατού. Ο ρωσικός στρατός έχει αναφέρει μεγάλης κλίμακας επιθέσεις κυρίως στο νότιο μέτωπο τις τελευταίες έξι ημέρες.

Ο Πούτιν, ωστόσο, υποστήριξε ότι ο ουκρανικός στρατός απέτυχε «να επιτύχει τους στόχους του» κατά τη διάρκεια αυτών των επιθέσεων και έχει υποστεί μεγάλες απώλειες.

Οι ουκρανικές αρχές, από την πλευρά τους, δείχνουν να υποβαθμίζουν την έκταση των μαχών στο μέτωπο τις τελευταίες ημέρες, και δεν αναφέρονται με λεπτομέρειες στη στρατηγική τους.

Σήμερα, ο Σέρχι Τσερεβάτι, εκπρόσωπος της Διοίκησης Ανατολικής Ουκρανίας δήλωσε ότι ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις κατάφεραν να προχωρήσουν 1.400 μέτρα γύρω από την κατεστραμμένη πόλη Μπαχμούτ στα ανατολικά.

The Ministry of Defense of Russia published a video of Ka-52 attack helicopters destroying Western-made armored vehicles of the Armed Forces of Ukraine in the direction of Zaporozhye. pic.twitter.com/02lFlJ1v9w