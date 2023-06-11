Τραγωδία στην Κόνιτσα: Τη σκότωσε το αυτοκίνητό της

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Τραγικό θάνατο βρήκε μια 59χρονη στην Κόνιτσα, η οποία δεν έδεσε το χειρόφρενο, με αποτέλεσμα να την παρασύρει το αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, η 59χρονη είχε ταξιδέψει από την Θεσσαλονίκη με προορισμό την Κόνιτσα, όπου ήθελε να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις που οργάνωνε η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.

Στις 9 του μήνα δεν είχε φτάσει στην φίλη της που την ανέμενε και την επόμενη μέρα από το οικογενειακό της περιβάλλον, δηλώθηκε εξαφάνιση σε αστυνομικό τμήμα της Θεσσαλονίκης.

Η έρευνα ξεκίνησε από το βράδυ του Σαββάτου όπου και διαπιστώθηκε ότι το τελευταίο στίγμα του κινητού της τηλεφώνου είχε δοθεί από τα Άρματα.

Το πρωί της Κυριακής και κατά την έρευνα που έκανε η Αστυνομία η 59χρονη εντοπίστηκε νεκρή στη θέση «Αγία Μαρίνα» στους Πάδες.

Όπως προκύπτει από τα πρώτα στοιχεία της έρευνας η γυναίκα είχε σταματήσει το αυτοκίνητό της στο συγκεκριμένο σημείο. Στη συνέχεια είχε βγάλει τραπεζάκι και καρέκλα, τα οποία βρέθηκαν τοποθετημένα στην άκρη του δρόμου, για να γευματίσει.

Φαίνεται ωστόσο ότι δεν είχε δέσει το χειρόφρενο του οχήματος, το οποίο πιθανότατα άρχισε να κινείται και στην προσπάθειά της να το σταματήσει, την παρέσυρε.

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Ακόμα μία σημαντική περίπτωση φοροδιαφυγής εντόπισαν τα ψηφιακά εργαλεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αξιοποιώντας τα στοιχεία, που αποστέλλονται καθημερινά από τις πλατφόρμες delivery.

Ψητοπωλείο στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε, για το διάστημα από 03-03-2017 έως 31-12-2020, να μην έχει κόψει αποδείξεις για 38.305 παραγγελίες, συνολικής αξίας 370.450 ευρώ.

Δηλαδή, πλήρωσε λιγότερο φόρο τουλάχιστον 85.000 ευρώ, ενώ εισέπραξε και δεν απέδωσε ΦΠΑ άνω των 70.000 ευρώ.

Ήδη, επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ τα βιβλία της επιχείρησης ελέγχονται σε βάθος, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες παραβάσεις.

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