Δεν είναι λίγα τα δημοσιεύματα που θέλουν τον πρώην άντρα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, Κέβιν Φέντερλαϊν, να μετακομίζει στη Χαβάη με την οικογένειά του, έτσι ώστε να συνεχίσει να λαμβάνει διατροφή.

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί δύο γιους. Στη Χαβάη, όπου και πρόκειται να μετακομίσει ο χορευτής, η πολιτεία ορίζει πως στις περιπτώσεις διαζευγμένων γονιών, η διατροφή πρέπει να πληρώνεται μέχρι τα παιδιά να συμπληρώσουν το 23ο έτος της ηλικίας τους.

Ο νόμος αυτός συμφέρει φυσικά, τον Κέβιν Φέντερλαϊν, καθώς ο ένας του γιος είναι μόλις 17 ετών, ενώ ο άλλος 16. Μάλιστα, τα δημοσιεύματα τον θέλουν να αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και να χρωστάει πάνω από 15.000 δολάρια στο ιδιωτικό κολέγιο, όπου φοιτούν τα παιδιά του.

Ωστόσο, σε νέο δημοσίευμα της Page Six, ο ίδιος διαψεύδει αυτές τις θεωρίες και υποστηρίζει πως ο καθένας λέει αυτό που θέλει, χωρίς να το στηρίζει πουθενά.

«Πολλοί άνθρωποι λένε πολλά ανόητα πράγματα» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στο παρελθόν, ο ίδιος είχε ισχυριστεί πως ο λόγος που θέλει να μετακομίσει στη Χαβάη είναι αρχικά, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς και ο «πόλεμος» που δέχονται τα παιδιά του, εξαιτίας της φήμης της, καθώς και οι νέες «πόρτες» που ανοίγουν εκεί στον ίδιο και τη γυναίκα του, Βικτόρια Πρινς, η οποία έχει ήδη μια πρόταση για δουλειά.

