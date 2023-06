Όταν ο Ήλιος φτάσει στο τέλος της ζωής του, θα αυξηθεί σε 100 φορές το σημερινό του μέγεθος, καταπίνοντας και τη Γη. Πολλοί πλανήτες σε άλλα ηλιακά συστήματα αντιμετωπίζουν παρόμοια μοίρα, καθώς τα αστέρια που τους φιλοξενούν, γερνούν. Ωστόσο, αστρονόμοι από το Ινστιτούτο Αστρονομίας του Πανεπιστημίου της Χαβάης λένε ότι ίσως… υπάρχει ελπίδα: ανακάλυψαν έναν πλανήτη που επιβίωσε, έπειτα από ένα τέτοιο γεγονός.

The planet Halla looks like it should have been devoured, but a secret in its host star may explain the present.



🪐 According to one of the scenarios astronomers arrived at, Halla may be a new “second generation” planet, writes @DanXHuber (@Sydney_Uni). https://t.co/5Z2xXtOJpS June 28, 2023

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nature.com, ο πλανήτης 8 UMi b, που επίσημα ονομάζεται Halla, μοιάζει με τον Δία και περιστρέφεται γύρω από το ερυθρό γιγάντιο άστρο Baekdu (8 UMi), σε απόσταση μόλις το μισό της απόστασης που χωρίζει τη Γη από τον Ήλιο. Η ομάδα των αστρονόμων ανακάλυψε ότι ο Halla συνεχίζει να υπάρχει, παρά την επικίνδυνη εξέλιξη που είχε το Baekdu.

Διαπίστωσαν ότι το άστρο καίει ήλιο στον πυρήνα του, γεγονός που σηματοδοτεί ότι είχε ήδη επεκταθεί πάρα πολύ ως ερυθρό γιγάντιο αστέρι κάποτε στο παρελθόν. Το άστρο θα είχε διογκωθεί έως και 1,5 φορά την τροχιακή απόσταση του πλανήτη καταπίνοντας τον πλανήτη κατά τη διαδικασία, πριν συρρικνωθεί στο σημερινό του μέγεθος, μόλις στο ένα δέκατο της απόστασης αυτής. Ωστόσο, ο πλανήτης συνεχίζει να υπάρχει, αποτελώντας έναν «εξαιρετικό επιζώντα», όπως δηλώνει ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Μαρκ Χον.

Dying stars consume their planets all the time in our galaxy. Somehow the planet Halla escaped its star, Baekdu. https://t.co/pmO1fmtxHE — NYT Science (@NYTScience) June 29, 2023

Το ερώτημα είναι πώς κατάφερε ο πλανήτης να επιζήσει και οι κυρίαρχες θεωρίες είναι τρεις: ότι ξεκίνησε από μεγαλύτερη τροχιά πριν φτάσει κοντά στο άστρο του, όπως οι «θερμοί» ή «καυτοί» πλανήτες σαν τον Δία, ή ότι δεν αντιμετώπισε ποτέ κίνδυνο καταστροφής, καθώς το άστρο-ξενιστής Baekdu μπορεί αρχικά να ήταν δύο αστέρια, των οποίων η συγχώνευση απέτρεψε το κάθε ένα από αυτά να επεκταθεί τόσο ώστε να καταβροχθίσει έναν πλανήτη. Η τρίτη πιθανότητα είναι ότι ο Halla είναι σχετικά νεογέννητος και σχηματίστηκε από το νέφος αερίων που παρήγαγε η βίαιη σύγκρουση μεταξύ των δύο άστρων.

(2 of 3) Artist’s animation showing one of the possible explanations as to how planet Halla managed to avoid getting swallowed by its host star Baekdu. In this scenario, Baekdu may have originally been part of a binary system comprising a red giant star and a white dwarf star.… pic.twitter.com/hFLApFrtzQ — W. M. Keck Observatory (@keckobservatory) June 28, 2023

