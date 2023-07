Γαλλία: «Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια» - Στους δρόμους και οι δήμαρχοι

Οι σειρήνες των δημαρχείων θα ηχήσουν αύριο και στους δρόμους θα βγουν γάλλοι δήμαρχοι και πολίτες μετά την επίθεση με όχημα εναντίον της κατοικίας δημάρχου.

Δήμαρχοι και πολίτες καλούνται να συγκεντρωθούν μπροστά από τα δημαρχεία των πόλεων σε όλη τη Γαλλία, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ένωσης Δημάρχων Γαλλίας (AMF).

«Η AMF αποφάσισε να καλέσει τους αιρετούς και τον πληθυσμό σε κινητοποίηση, δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια και στο πλαίσιο αυτό αύριο στις 12:00 (13:00 ώρα Ελλάδας) αποφασίσαμε με όλους τους δημάρχους της Γαλλίας να καλέσουμε σε συγκεντρώσεις στα προαύλια των δημαρχείων, θα ηχήσουν οι σειρήνες και συνεχίζουμε καθημερινά τη δουλειά μας για να επανέλθει η τάξη», δήλωσε ο Νταβίντ Λινάρ μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό TF1.

Στη διάρκεια της περασμένης νύχτας, τα επεισόδια συνεχίστηκαν με αφορμή τον θάνατο 17χρονου Αλγερινού από πυρά αστυνομικού. Η κατοικία του συντηρητικού δημάρχου της πόλης Λ’ Άι-λε-Ροζ, στην ευρύτερη περιφέρεια του Παρισιού, δέχθηκε επίθεση από ταραχοποιούς που την εμβόλισαν με ένα όχημα.

Αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν να τραυματισθούν η σύζυγος του δημάρχου και ένα από τα παιδιά του την ώρα που προσπαθούσαν να διαφύγουν. Ο τοπικός εισαγγελέας δήλωσε πως άρχισε έρευνα για απόπειρα φόνου.

Την ίδια ώρα, η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν επισκέφθηκε σήμερα την περιοχή όπου δέχθηκε επίθεση το σπίτι του δημάρχου και επανέλαβε την έκκλησή της για να τερματισθεί η «απαράδεκτη» βία.

Στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, η αστυνομία προχώρησε σε 719 προσαγωγές, αν και ο γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν επεσήμανε ότι η νύχτα αυτή ήταν «πιο ήσυχη» σε σχέση με τις προηγούμενες.

Σύμφωνα με τον απολογισμό του υπουργείου Εσωτερικών, χθες τραυματίστηκαν 45 αστυνομικοί και χωροφύλακες, πυρπολήθηκαν 577 οχήματα και 74 κτίρια, ενώ καταγράφηκαν 871 πυρκαγιές σε δρόμους.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το υπουργείο είχε αναπτύξει 45.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες, εκ των οποίων 7.000 στο Παρίσι και τα κοντινά του προάστια, ενώ ενισχύσεις έχουν σταλεί στη Μασσαλία και τη Λιόν, όπου έχουν σημειωθεί τα πιο βίαια επεισόδια.

