search
ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 18:23
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.07.2023 17:27

Μαρία Απατζίδη: Μετά το ΜεΡΑ 25, υποψήφια με πρώην υποψήφιο βουλευτή του Βελόπουλου

15.07.2023 17:27
varoufakis_abatzidi

Πληθώρα σχολίων προκάλεσε στο Twitter η απόφαση της Μαρίας Απατζίδη να συμπορευτεί με τον πρώην υποψήφιο της Ελληνικής Λύσης στις δημοτικές εκλογές.

Η ανακοίνωση της υποψηφιότητας της Μαρίας Απατζίδη με τον συνδυασμό του πρώην υποψήφιου βουλευτή του Κυριάκου Βελόπουλου, Χρήστου Ηλιάδη, στον δήμο Αχαρνών, ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής.

H απόφαση της Μαρίας Απατζίδη προκάλεσε πληθώρα σκωπτικών και μη σχολίων στο Twitter.

Κάποιοι έγραψαν πως «λογικά διάβασε επιστολές του Ιησού και… ψήθηκε», ενώ άλλοι άρχισαν να ρωτούν τον Γιάνη Βαρουφάκη αν εξακολουθεί να είναι μέλος του ΜεΡΑ25.

Άλλοι αναφέρθηκαν στο γεγονός ότι έντυπο του κ. Ηλιάδη είχε φιλοξενήσει θέσεις του καταδικασμένου πρώην χρυσαυγίτη Ηλία Κασιδιάρη.

https://twitter.com/VassilisLabros/status/1680051228426870784

Διαβάστε επίσης:

Τεμπονέρας: «Οι διαδικασίες πρέπει να μετατεθούν μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές»

Έφη Αχτσιόγλου: «Τις αιτίες της ήττας θα τις συζητήσουμε εν κινήσει»

Τσακαλώτος: «Ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται και συνέχεια και τομή»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
russia-pyraulos
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία δοκίμασε επιτυχώς τον πύραυλο «Sarmat» – Για εμβέλεια άνω των 35.000 χλμ. κάνει λόγο ο Πούτιν (Video)

trump 123- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το… τερμάτισε ο Τραμπ: Διαδικτυακό παραλήρημα επί παντός επιστητού

akylas ferto 77- new
MEDIA

Libération: Η Ελλάδα με τον Akylas στα φαβορί για τη φετινή Eurovision

livanos 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στον Λίβανο παρά την εκεχειρία: Εκατοντάδες νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Χτυπούν διασώστες, επιδρομές σε νοσοκομεία

giannakopoulos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Βαλένθια θα απαγορεύσει την είσοδο στον Γιαννακόπουλο, αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο VIP box για να τον εμποδίσουν να μπει

Δείτε όλες τις ειδήσεις
floros_survivor
MEDIA

Survivor: Ποιος είναι ο Σταύρος Φλώρος που τραυματίστηκε σοβαρά από ταχύπλοο

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

ilioupoli-polykatoikia-peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Ηλιούπολη: Δύο 17χρονες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας - Νεκρή η μία, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση η δεύτερη, πληροφορίες για σημείωμα

samaras- kaklamanis- gerapetritis- xardalias – new
ΚΑΛΧΑΣ

Οι 3 λόγοι για φθινοπωρινές κάλπες, οι κινήσεις Σαμαρά, Νικήτας και Παπασταύρου στο επικρατείας, το πασοκικό άγχος, ο Γεραπετρίτης «ισιώνει» Δένδια   

kalpi new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Δεύτερος ο Τσίπρας, τέταρτη η Καρυστιανού - Μέγα πρόβλημα η ακρίβεια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 18:23
russia-pyraulos
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία δοκίμασε επιτυχώς τον πύραυλο «Sarmat» – Για εμβέλεια άνω των 35.000 χλμ. κάνει λόγο ο Πούτιν (Video)

trump 123- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το… τερμάτισε ο Τραμπ: Διαδικτυακό παραλήρημα επί παντός επιστητού

akylas ferto 77- new
MEDIA

Libération: Η Ελλάδα με τον Akylas στα φαβορί για τη φετινή Eurovision

1 / 3