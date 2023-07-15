Μαρία Απατζίδη: Μετά το ΜεΡΑ 25, υποψήφια με πρώην υποψήφιο βουλευτή του Βελόπουλου

Πληθώρα σχολίων προκάλεσε στο Twitter η απόφαση της Μαρίας Απατζίδη να συμπορευτεί με τον πρώην υποψήφιο της Ελληνικής Λύσης στις δημοτικές εκλογές.

Η ανακοίνωση της υποψηφιότητας της Μαρίας Απατζίδη με τον συνδυασμό του πρώην υποψήφιου βουλευτή του Κυριάκου Βελόπουλου, Χρήστου Ηλιάδη, στον δήμο Αχαρνών, ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής.

H απόφαση της Μαρίας Απατζίδη προκάλεσε πληθώρα σκωπτικών και μη σχολίων στο Twitter.

Κάποιοι έγραψαν πως «λογικά διάβασε επιστολές του Ιησού και… ψήθηκε», ενώ άλλοι άρχισαν να ρωτούν τον Γιάνη Βαρουφάκη αν εξακολουθεί να είναι μέλος του ΜεΡΑ25.

Άλλοι αναφέρθηκαν στο γεγονός ότι έντυπο του κ. Ηλιάδη είχε φιλοξενήσει θέσεις του καταδικασμένου πρώην χρυσαυγίτη Ηλία Κασιδιάρη.

Όταν η Απατζιδη ζητούσε αλλαγή ηγεσίας στο ΜΕΡΑ25, εννοούσε ότι θέλει βελοπουλο ή κασιδιαρη; July 14, 2023

η Μαρία Αμπατζίδη κατεβαίνει στον δήμο Αχαρνών με πρώην υποψήφιο βουλευτή της Ελληνικής Λύσης…τελικά ήταν πολύ καλό που το ΜέΡα25 δεν μπήκε στη βουλή για να πέσουν οι μάσκες #ΜεΡα25 pic.twitter.com/ps1AyfyCmJ — Julian Free (@Julian_Free_) July 14, 2023

Έντυπο του Ηλιάδη με τον οποίο κατεβαίνει η Αμπατζίδη του #ΜεΡΑ25 , έχει φιλοξενήσει συνέντευξη του καταδικασμένου εγκληματία Κασιδιάρη July 14, 2023

Όλο το #ΜΕΡΑ25, ΟΛΟ, έχει βαλθεί απλά να ρεζιλέψει όσους το ψήφισαν.



Ας δώσει κάποιος μια καρέκλα στη συντρόφισσα @MariaApatzidi, άλλο ένσημο δε κολλάει, γλυκάθηκε. https://t.co/fERDwn8Har July 14, 2023

