Έκλεισε η Αθηνών – Κορίνθου και η παλαιά οδός – Κλειστός ο Προαστιακός στο Κιάτο

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Στο κλείσιμο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου και στα δύο ρεύματα από τον κόμβο των Αγίων Θεοδώρων έως τον κόμβο της Επιδαύρου προχώρησε η Τροχαία σε συνεργασία με την Πυροσβεστική, λόγω της μεγάλης φωτιάς που μαίνεται ανεξέλεγκτη στο Λουτράκι.
Λίγο μετά τις 17:30 ελήφθη η απόφαση να κλείσει και η Παλαιά Εθνική Οδός με αποτέλεσμα όλοι οι οδηγοί να υποχρεωθούν σε αναστροφή προς Πάτρα και προς Αθήνα αντίστοιχα.
Την ίδια ώρα, έκλεισε και ο Προαστιακός στο Κιάτο.
«Διακοπή κυκλοφορίας, με εντολή της αστυνομίας, του Προαστιακού προς το Κιάτο εξαιτίας πυρκαγιάς κοντά στον Σ.Σ. Αγίων Θεοδώρων», αναφέρει η Hellenic Train.
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στους εξής δρόμους:
-Στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου και λεωφόρο Καλυβίων στο ρεύμα προς Σούνιο.
– Στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου και λεωφόρο Σαρωνίδας στο ρεύμα προς Αθήνα.
-Στη λεωφόρο Λαυρίου, από τη λεωφόρο Σουνίου έως την επαρχιακή οδό Κουβαρά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
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