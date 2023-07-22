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22.07.2023 10:03

Φωτιές: Σε ύφεση τα μέτωπα σε Δυτική Αττική και Λακωνία – Στοχευμένες ρίψεις από εναέρια μέσα

22.07.2023 10:03
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Σε ύφεση είναι τα μέτωπα της φωτιάς σε Δυτική Αττική και Λακωνία, πέντε ημέρες μετά την τεράστια οικολογική καταστροφή, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να παραμένουν στα σημεία για να αποτρέψουν τυχόν αναζωπυρώσεις, λόγω των δυσμενών πυρομετεωρολογικών συνθηκών

Από νωρίς το πρωί, τα εναέρια μέσα έπιασαν δουλειά, πραγματοποιώντας στοχευμένες ρίψεις.

Σε ύφεση παραμένει από το βράδυ της Παρασκευής, η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης μεταξύ Λευκοχώματος και Δαφνί στο δήμο Ευρώτα Λακωνίας.

Η εικόνα είναι βελτιωμένη, μετά τη νέα αναζωπύρωση χθες το μεσημέρι που απείλησε εξοχική κατοικία και έκαψε ελαιόδενδρα. όπου απειλήθηκε εξοχική κατοικία, ενώ κάηκαν και ελαιόδεντρα.

Ο πρώτος πρόχειρος απολογισμός των ζημιών κάνει λόγο για περισσότερα από 4.000 αποτεφρωμένα στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης.

Στο μεταξύ, πολύ υψηλός (κατηγορία κινδύνου 4) είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα Σάββατο για τις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος, Θεσσαλίας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

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