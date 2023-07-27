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27.07.2023 13:37

Τραγωδία στο Κιάτο: 31χρονος ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα

27.07.2023 13:37
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φωτογραφία αρχείου

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Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το βράδυ της Τετάρτης (26/7) ένας 31χρονος άνδρας, από τη θαλάσσια περιοχή παραλίας κοντά στον λιμένα Κιάτου.

Στο σημείο, όπως αναφέρει το pelop.gr, έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κιάτου, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Δ΄ Λιμενικό Τμήμα Κιάτου του Λιμεναρχείου Κορίνθου, που διενεργεί την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ναυπλίου-Καλαμάτας.

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ΠΕΜΠΤΗ 13.08.2026 13:29
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