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07.08.2023 15:11

Νάουσα: Συνελήφθη 69χρονη για τηλεφωνικές απάτες άνω των 100.000

07.08.2023 15:11
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Πάνω από 100.000 ευρώ κατάφεραν να αποσπάσουν μια 69χρονη από τη Βουλγαρία και οι συνεργοί της από πολίτες σε Ημαθία, Πέλλα και Κοζάνη, με τη μέθοδο της τηλεφωνικής απάτης.

Όπως διαπιστώθηκε τηλεφωνούσαν σε πολίτες προσποιούμενοι τους γιατρούς και με τον ισχυρισμό ότι συγγενείς τους τραυματίσθηκαν σε ατύχημα, ζητούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά δήθεν για να χειρουργηθούν άμεσα τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Η 69χρονη συνελήφθη προχθές επ’ αυτοφώρω να παραλαμβάνει το ποσό των 19.830 ευρώ από 67χρονη ημεδαπή, στην οποία νωρίτερα την ίδια ημέρα είχε τηλεφωνήσει συνεργός της συλληφθείσας προσποιούμενος τον γιατρό και τής ζήτησε χρήματα δήθεν για να χειρουργηθεί συγγενικό της πρόσωπο που τραυματίστηκε.

Τα χρήματα επιστράφηκαν στην παθούσα, ενώ στην κατοχή της 69χρονης βρέθηκαν επίσης και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 3.340 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Όπως διαπιστώθηκε από την περαιτέρω έρευνα, το τελευταίο δίμηνο, με την ίδια μέθοδο εξαπάτησαν ακόμη τέσσερις πολίτες σε περιοχές της Ημαθίας, της Πέλλας και της Κοζάνης, από τους οποίους απέσπασαν χρήματα, χρυσές λίρες και ένα κόσμημα, συνολικής αξίας 81.520 ευρώ.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί η τυχόν συμμετοχή τους σε παρόμοια αδικήματα.

Η συλληφθείσα, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος της, θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βέροιας.

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