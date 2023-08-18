Φωτιά σε βυτιοφόρο: Κανονικά η κυκλοφορία στην Αθηνών-Κορίνθου μετά την πολύωρη ταλαιπωρία και το κομφούζιο

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Στην κυκλοφορία δόθηκε σταδιακά η Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου μετά τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (17/8) σε βυτιοφόρο και προκάλεσε πολύωρη ταλαιπωρία και κομφούζιο σε χιλιάδες οδηγούς.

Λίγο μετά τις 20:30 το βράδυ, άνοιξαν και τα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού, ενώ νωρίτερα δόθηκε στην κυκλοφορία η παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου. Οι οδηγοί μέτρησαν περίπου 8 ώρες εγκλωβισμένοι στον δρόμο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική υπήρχε κίνδυνος έκρηξης και για το λόγο αυτό αποφασίστηκε η μετάγγιση του επικίνδυνου φορτίου σε άλλο βυτιοφόρο. Η διαδικασία ξεκίνησε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα και είχαν παρθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Ενεργειών και την παρουσία τεχνικού ασφαλείας.

Να σημειωθεί ότι ο οδηγός του βυτιοφόρου συνελήφθη.

Ουρές χιλιομέτρων και στα δύο ρεύματα της Αθηνών-Κορίνθου

Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας δημιουργήθηκαν ουρές χιλιομέτρων τόσο στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών-Κορίνθου όσο και στο ρεύμα εισόδου με αποτέλεσμα την πολύωρη ταλαιπωρία χιλιάδων οδηγών, καθώς τα οχήματα τους παρέμεναν ακινητοποιημένα.

Παράλληλα στα ΚΤΕΛ Κορίνθου ήταν ακινητοποιημένα πάνω από 12 λεωφορεία γεμάτα με επιβάτες με προορισμό προς την Αθήνα.

Για επανεκκίνηση των δρομολογίων στη γραμμή Πειραιάς – Κιάτο – Πειραιάς, ενημερώνει η Hellenic Train.

Κάνει λόγο για σταδιακή ομαλοποίηση με καθυστερήσεις.

Επανεκκίνηση δρομολογίων στη γραμμή Πειραιάς – Κιάτο – Πειραιάς. Σταδιακή ομαλοποίηση με καθυστερήσεις. August 17, 2023

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, σε δηλώσεις της σε τηλεοπτικό σταθμό ζήτησε από τους πολίτες να κάνουν υπομονή και να υπακούουν τις υποδείξεις των Αρχών, ενώ τόνισε ότι οποιοσδήποτε πολίτης που είναι στο αυτοκίνητο του και χρειάζεται βοήθεια μπορεί να καλεί το 100.

Εκνευρισμός και απρόοπτα – Ερωτήματα γιατί αφέθηκαν να περάσουν οχήματα από τα διόδια Ελευσίνας

Εξοργισμένοι από την απίστευτη ταλαιπωρία είναι χιλιάδες οδηγοί και επιβάτες που εγκλωβίστηκαν στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, μετά το ατύχημα με το βυτιοφόρο που ανετράπη στο ύψος της Κακιάς Σκάλας.

Η κυκλοφορία διακόπηκε αμέσως, αλλά η Τροχαία δεν κινήθηκε γρήγορα ώστε να μην επιτρέπει τα αυτοκίνητα που κατευθύνονταν προς την Κόρινθο να περνούν τα διόδια της Ελευσίνας. Αποτέλεσμα αυτού είναι να σχηματιστούν ουρές χιλιομέτρων.

Θα περίμενε κάποιος, μόλις ξέσπασε η πυρκαγιά νωρίς το μεσημέρι, να δει την Τροχαία να διακόπτει την κυκλοφορία και να δίνει εντολή στα αυτοκίνητα που φτάνουν από την Αθήνα στα διόδια της Ελευσίνας να κάνουν αναστροφή. Αντίθετα, άφηναν τους οδηγούς να περνούν, (χωρίς να πληρώνουν διόδια μάλιστα, άρα γνώριζαν ότι θα υπάρξει ταλαιπωρία) ώστε στη συνέχεια να δημιουργηθεί μία ουρά χιλιομέτρων μέσα στο λιοπύρι με χιλιάδες απελπισμένους οδηγούς.

Με τις θερμοκρασίες, ειδικά στην άσφαλτο, να είναι υψηλές, η ταλαιπωρία χτύπησε κόκκινο και o εκνευρισμός έφτανε στα ύψη.

Ασθενοφόρα ήταν σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας. Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε περιστατικό, κατά το οποίο πολίτης παρελήφθη από ασθενοφόρο.

Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, άνδρες της αστυνομίας άρχισαν να μοιράζουν μπουκαλάκια με νερό στους ανθρώπους βρίσκονται επί ώρες στο δρόμο.

Αντιδράση από ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ

«Χιλιάδες οδηγοί και ταξιδιώτες παραμένουν εγκλωβισμένοι για ώρες στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία με αφορμή την πολύωρη ταλαιπωρία πολιτών που εγκλωβίστηκαν στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου μετά από ατύχημα με βυτιοφόρο όχημα.

«Όσο περνούν οι ώρες οι καταγγελίες πληθαίνουν για έλλειψη στοιχειώδους ενημέρωσης.

Όπως όλα δείχνουν η ταλαιπωρία θα συνεχιστεί για ώρες μέχρι να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η διαδικασία μετάγγισης του εύφλεκτου υλικού από το βυτιοφόρο.

Οι αρχές οφείλουν τουλάχιστον να μεριμνήσουν, έστω και τώρα, για την τακτική ενημέρωση των εγκλωβισμένων και για την παροχή των αναγκαίων ειδών πρώτης ανάγκης, νερού και τροφίμων.

Τα ερωτήματα είναι τεράστια για το πώς δεν αποφεύχθηκε έγκαιρα το μποτιλιάρισμα και η πολύωρη ταλαιπωρία για χιλιάδες πολίτες.

Το βέβαιο είναι ότι το δήθεν επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη για ακόμη μια αφορά αποδεικνύεται ανίκανο να προλάβει και να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Η μεγάλη ταλαιπωρία που αντιμετωπίζουν χιλιάδες εγκλωβισμένοι οδηγοί στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, καθώς και στην Παλαιά Εθνική, λόγω της πυρκαγιάς σε βυτιοφόρο όχημα, χωρίς καμία ενημέρωση για το πότε θα μπορέσουν να κινηθούν, αλλά και χωρίς καμία μέριμνα, τόσο από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς όσο και από τη διαχειρίστρια εταιρεία, αναδεικνύει για ακόμα μία φορά την έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου αντιμετώπισης τέτοιων συμβάντων στους κατά τα άλλα γεμάτους διόδια αυτοκινητοδρόμους της χώρας», σημειώνει σε σχόλιό του το γραφείο Τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, που εξεδόθη νωρίτερα, το απόγευμα.

«Τώρα πρέπει να ληφθεί κάθε μέριμνα για τους χιλιάδες οδηγούς και επιβάτες για όσο διάστημα παραμένουν εγκλωβισμένοι, σε συνδυασμό με τα άμεσα μέτρα για τον όσο πιο γρήγορο και ασφαλή απεγκλωβισμό τους», προστίθεται στο ίδιο σχόλιο.

Παρεμβάσεις για το θέμα πραγματοποίησαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης στον υπουργό Πολιτικής Προστασίας Β. Κικίλια, και Χρήστος Τσοκάνης στο Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αττικής στα Μέγαρα.

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