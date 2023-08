Έντονη είναι η πολιτική ενεργοποίηση και ανάληψη πρωτοβουλιών του Στέφανου Κασσελάκη από τις εκλογές και μετά, με αποκορύφωμα την χθεσινή δημοσιοποίηση προσωπικής πολιτικής πλατφόρμας με προτάσεις για την ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και για το πολιτικό σύστημα.Στο μεταξύ, θα συμβάλει και στο πρόγραμμα της Ανοιχτής Πόλης εν όψει των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Την ένταξη του Στέφανου Κασσελάκη στην ομάδα στρατηγικού σχεδιασμού της δημοτικής παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε αργά το βράδυ ο υποψήφιος του κόμματος για τον δήμο της Αθήνας, Κώστας Ζαχαριάδης, με ανάρτησή του στα social media.

Ο 35χρονος επιχειρηματίας από το χώρο της ναυτιλίας, όπως συστήθηκε κατά την προεκλογική περίοδο, και πρώην υποψήφιος βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ από την κατηγορία των αποδήμων φαίνεται πώς έχει πάρει φόρα και διεκδικεί να διαδραματίσει ρόλο στα πολιτικά πράγματα και δη στις διεργασίες για την επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ.

Η χθεσινή πρωτοβουλία του με την δημοσιοποίηση πλατφόρμας για έναν ΣΥΡΙΖΑ Ριζοσπαστικής Ανασυγκρότησης, όπως αναφέρει, δημιούργησε αν μη τι άλλο εντυπώσεις, δεδομένης της συγκυρίας στην οποία βρίσκεται το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τρεις εβδομάδες πριν τις εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη νέου αρχηγού και δύο εβδομάδες πριν το Διαρκές Συνέδριο όπου θα οριστικοποιηθεί το ποιες και πόσες είναι τελικά οι υποψηφιότητες.

Πολλοί δε ήταν εκείνοι που έσπευσαν να σχολιάσουν κάτω από την ανάρτηση της πλατφόρμας του στο Facebook ότι θα τον ήθελαν για αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, επευφημούσαν τις προτάσεις του και τον παρακινούσαν να θέσει υποψηφιότητα.

Ο ίδιος, μετά τις εκλογές έδειξε ότι η παρουσία του δεν ήταν άπαξ, μόνο στις εκλογές, αλλά ότι θα έχει και συνέχεια. «Πολιτεύομαι (σ.σ. ενεστώτας) με ένα κόμμα που οφείλει να βρει επειγόντως την πυξίδα του, ώστε να είναι πραγματικά χρήσιμο για τη χώρα» γράφει στην εισαγωγή της πλατφόρμας του.

Η επίσκεψη στη Ρόδο και η αναφορά στον Πολάκη

Με πυκνές παρεμβάσεις στα τηλεοπτικά κανάλια και στα social media, τοποθετείται για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, από την ψήφο των αποδήμων, τις πυρκαγιές, τις υποκλοπές, την ακρίβεια, τα θέματα ΛΟΑΤΚΙ, τη Δικαιοσύνη, έως τα γεγονότα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μάλιστα στις αρχές Αυγούστου πραγματοποίησε διήμερη επίσκεψη στη Ρόδο κάνοντας αυτοψία μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές και συνομιλώντας «αδιαμεσολάβητα» με πληγέντες κατοίκους, εθελοντές, πυροσβέστες, τοπικούς φορείς, κ.ά. ζητώντας να εκφράσουν τη γνώμη τους για το τι έφταιξε. Παράλληλα δημιούργησε ένα μικρό ξενόγλωσσο βίντεο για την προβολή του νησιού στο πλαίσιο της προσπάθειας να μην ανακοπεί η τουριστική κίνηση.

Πιο πρόσφατα, σε τηλεοπτικές παρεμβάσεις του αναφερόμενος στα εσωκομματικά κάλεσε τους υποψηφίους για την προεδρία να τοποθετηθούν στην πρότασή του οι υποψήφιοι για τις εθνικές και αυτοδιοικητικές εκλογές να επιλέγονται με εσωκομματικές προκριματικές εκλογές. Επίσης, ανέφερε ότι ο Παύλος Πολάκης ήταν εκείνος που τον έφερε στο κόμμα επισημαίνοντας για τον βουλευτή Χανίων: «Ταιριάζουμε μια χαρά μεταξύ μας, επειδή και οι δύο έχουμε ένα αίσθημα δικαιοσύνης μέσα μας. Μας θυμώνει όταν κάποιος άλλος παίρνει τον πλούτο των παιδιών μας».

Στην πλατφόρμα του καταθέτει προτάσεις, πέραν των εσωκομματικών και για τις εξής ενότητες: Διαφάνεια στην πολιτική ζωή, σχέσεις Κράτους – πολίτη, Δικαιοσύνη, Διαχωρισμός Εκκλησίας – Κράτους κι εκσυγχρονισμός του Στρατού, Δικαιώματα, Εργασιακά, Φορολογία, Υγεία, Παιδεία, Ενεργειακή Πολιτική, Αγροτική Οικονομία και Ναυτιλία.

Σημειώνει μεταξύ άλλων ότι «για να εμπιστευτεί ξανά η κοινωνία τον ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να εμπιστευτεί ξανά ο ΣΥΡΙΖΑ την κοινωνία. Και να αλλάξει ο ίδιος, εξελισσόμενος σε ένα σύγχρονο, συμμετοχικό κόμμα στην υπηρεσία και υπό τον έλεγχο της κοινωνίας.

Παράλληλα με τη δική του εσωτερική αλλαγή, ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να θέσει ως στόχο να αλλάξει τη χώρα. Όχι να τη διαχειριστεί. Να την αλλάξει. Με ένα πρόγραμμα ριζοσπαστικού εκσυγχρονισμού».

Το βιογραφικό του Κασσελάκη

Υπενθυμίζεται ότι ο Στέφανος Κασσελάκης εντάχθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας υπό το σκεπτικό ότι ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά που ήθελε να προσδώσει ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στο ψηφοδέλτιο, αυτά μιας αριστερής «Αριστείας». Κι αυτό διότι, όπως προκύπτει από το βιογραφικό του ο Κασσελάκης, συγκεντρώνει διάφορες ιδιότητες:

διέπρεψε στα μαθητικά του χρόνια κερδίζοντας το ασημένιο μετάλλιο σε διαγωνισμό της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και στη συνέχεια πλήρη υποτροφία από το λύκειο Phillips Academy στο Andover της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ, όπου και μετανάστευσε από την ηλικία των 14 ετών. Φοίτησε στο πρόγραμμα Huntsman του University of Pennsylvania με υποτροφία του Ανδρέα Δρακόπουλου και έλαβε δύο πτυχία: B.Sc. στα χρηματοοικονομικά από το Wharton School of Business και Β.Α. στις διεθνείς επιστήμες από το College of Arts & Sciences.

Παράλληλα με τις σπουδές του, εργάστηκε εθελοντικά στο επιτελείο του τότε Γερουσιαστή Joe Biden (Τζο Μπάιντεν) για τις Προεδρικές Εκλογές του 2008. Εργάστηκε επίσης και στο think tank εξωτερικής πολιτικής Center for Strategic and International Studies στην Ουάσιγκτον. Το 2015 ξεκίνησε η δραστηριοποίησή του στο χώρο της ναυτιλίας.

