Τα διεθνή ΜΜΕ για τις φωτιές στην Ελλάδα (photos)

Οι φωτιές στη χώρα μας βρίσκονται στο επίκεντρο του ξένου τύπου με τα ξένα μέσα να παρουσιάζουν ρεπορτάζ στα κεντρικά τους θέματα, εστιάζοντας στις ανθρώπινες απώλειες αλλά και στην τεράστια φυσική καταστροφή.

Over 60 fires have erupted in Greece over the past 24 hours, and thousands of people in an outer district of Athens have been put under evacuation orders.https://t.co/VwN1p9oL5Y pic.twitter.com/N7YX4O2BsS August 22, 2023

Το Γαλλικό ειδησεογραφικό πρακτορείο (AFP), σύμφωνα με την ΕΡΤ, αναφέρεται σε ένα επικίνδυνο συνδυασμό θυελλωδών ανέμων και θερμοκρασιών έως 41 βαθμών κελσίου και επισημαίνει το πύρινο μέτωπο στις πλαγιές της Πάρνηθας «του μεγαλύτερου δάσους που συνορεύει με την Αθήνα, το οποίο έχει καεί αρκετές φορές».

Το CNN μιλά για ανείπωτη τραγωδία, ενώ το πρακτορείο Reuters μεταδίδει τη φρίκη με τους 18 μετανάστες, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά, που βρέθηκαν απανθρακωμένοι στο δάσος της Δαδιάς.

Eighteen charred bodies were found in a remote village in northeastern Greece where wildfires have been raging for days, the fire brigade said, as a heatwave that has seen red alerts issued across southern Europe turned deadly https://t.co/H62zsWXGM9 pic.twitter.com/OGi8ZnVaWi — Reuters (@Reuters) August 22, 2023

Το Bloomberg περιγράφει αναλυτικά τις εξελίξεις με τα πύρινα μέτωπα και το θάνατο των 18 μεταναστών. «Φωτιές στην Ελλάδα: 18 σοροί βρέθηκαν σε δάσος», αναφέρει το BBC. «Οι πυρκαγιές εξαπλώνονται με μεγάλη ταχύτητα στην Ελλάδα», αναφέρει η Liberation, κάνοντας επίσης ξεχωριστή αναφορά για την τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη.

A wildfire near the Greek capital that broke out on Tuesday is still burning and is expected to spread further on Wednesday as winds pick up speed https://t.co/ZastDhYeY5 — Bloomberg Green (@climate) August 23, 2023

