Χάος στα αεροδρόμια της Βρετανίας: «Έπεσε» το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, τεράστιες καθυστερήσεις – Στοπ στις αφίξεις

Χάος επικρατεί στα αεροδρόμια της Βρετανίας από βλάβη που προκλήθηκε στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες προειδοποιούν για καθυστερήσεις και ακυρώσεις στις πτήσεις.

Η Εθνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας δήλωσε ότι αντιμετωπίζει «τεχνικά προβλήματα» και ότι «εφάρμοσε περιορισμούς στη ροή της κυκλοφορίας για τη διατήρηση της ασφάλειας».

«Οι μηχανικοί εργάζονται για να βρουν και να διορθώσουν τη βλάβη. Ζητούμε συγγνώμη για την όποια αναστάτωση μπορεί να προκαλέσει αυτό». Δεν παρείχαν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το τι το προκάλεσε ή πόσος χρόνος θα χρειαστεί για την επιδιόρθωσή του.

Οι αεροπορικές εταιρείες British Airways, Loganair και EasyJet προειδοποίησαν τους επιβάτες ότι μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις στις πτήσεις.

Η British Airways δήλωσε ότι συνεργάζεται με τη NATS για να «κατανοήσει τον αντίκτυπο» του προβλήματος και δήλωσε ότι θα ενημερώνει τους πελάτες της.

Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι το πρόβλημα του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας «επηρεάζει επί του παρόντος όλες τις πτήσεις που πρόκειται να πετάξουν προς ή από τον εναέριο χώρο του Ηνωμένου Βασιλείου».

Ταλαιπωρία για τους επιβάτες

Η διοίκηση του αεροδρόμιου του Δουβλίνου τόνισε ότι ζητήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας έχουν ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις και ακυρώσεις ορισμένων πτήσεων από και προς την ιρλανδική πρωτεύουσα και συνέστησε στους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα να επικοινωνούν εκ των προτέρων με την αεροπορική τους εταιρεία για να μάθουν για την πτήση τους.

Είπε επίσης ότι «κάποιες ακυρώσεις είναι πιθανές» και ότι ο πύργος ελέγχου μιλούσε με τα αεροπλάνα.

Πολλοί επιβάτες με αναρτήσεις τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν ότι παραμένουν μέσα σε αεροπλάνα στους διαδρόμους προσγείωσης – απογείωσης περιμένοντας να αναχωρήσουν σε μια μέρα αιχμής μλόγω δημόσιας αργίας σήμερα σε μέρη της Βρετανίας.

Αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν μέσα σε αεροπλάνο καθηλωμένο στον διάδρομο προσαπογείωσης με προορισμό τη Βουδαπέστη είπε ότι ο πιλότος ενημέρωσε τους επιβάτες για ενδεχόμενη καθυστέρηση 8-12 ωρών.

«Το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ λειτουργεί προς το παρόν κανονικά»

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου του Μάντσεστερ, στη βόρεια Αγγλία, δήλωσε στο CNN: «Είμαστε ενήμεροι για ένα πανεθνικό πρόβλημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας που επηρεάζει τις πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια σε όλη τη χώρα.

Το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ λειτουργεί προς το παρόν κανονικά, αλλά οι πτήσεις ενδέχεται να διαταραχθούν. Οι επιβάτες θα πρέπει να ελέγξουν την κατάσταση της πτήσης τους με τις αεροπορικές τους εταιρείες».

Τα προβλήματα στα προγραμματισμένα αεροπορικά δρομολόγια από τα αεροδρόμια της Βρετανίας επηρεάζουν όλη την Ευρώπη, προκαλώντας καθυστερήσεις σε ορισμένες πτήσεις που αναχωρούν από την ήπειρο με προορισμό τις ΗΠΑ.

