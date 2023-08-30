Σκάι: Με εβδομαδιαία εκπομπή έπειτα από τα «Μαίρη Μαίρη Μαίρη» και «Το σόι σου»

Εκπομπή με θέματα «αφρού» φαίνεται να προσθέτει ο Σκάι σε εβδομαδιαία βάση στο πρόγραμμα της νέας σεζόν, διεκδικώντας κομμάτι από την πίτα τηλεθέασης παρεμφερών εκπομπών του ανταγωνισμού.

Με όσα έχουν συζητηθεί η εκπομπή θα τιτλοφορείται «Πάντα Κυριακή» και θα προβάλλεται σε μεταμεσημεριανή ώρα, με πιθανότερη τις 15.00. Θα είναι ένα ψυχαγωγικό μαγκαζίνο με ροπή στην lifestyle θεματολογία. Παρουσιάστρια του θα είναι, αν στο μεταξύ δεν αλλάξει κάτι, η Βάσω Λασκαράκη, ευρύτερα γνωστή από τους ρόλους της στις σειρές «Μαίρη Μαίρη Μαίρη» του Mega και «Το σόι σου» του Alpha.

