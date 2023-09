Το εξαιρετικά επιτυχημένο χοροθέατρο για βρέφη και γονείς «Underwater» επιστρέφει στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ

Το εξαιρετικά επιτυχημένο χοροθέατρο για βρέφη και γονείς Underwater, που δημιούργησαν οι μητέρες και καλλιτέχνιδες Ξένια Αηδονοπούλου και Γεωργία Τέγου, επιστρέφει στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ μετά από μια σειρά sold-out παραστάσεων τον Οκτώβριο του 2022 και τον Φεβρουάριο / Μάρτιο του 2023. Η συναρπαστική παράσταση Underwater έρχεται ξανά να προσφέρει μια ονειρική απόδραση κάτω από τη θάλασσα για έναν τρίτο κύκλο παραστάσεων από τις 20 Σεπτεμβρίου και για 24 παραστάσεις έως την 1η Οκτωβρίου 2023 (τρεις παραστάσεις κάθε μέρα στις 10.00, 11.30 και 13.00).

Μια χοροθεατρική παράσταση για όλες τις αισθήσεις που δημιουργήθηκε από μια διακεκριμένη ελληνοβρετανική δημιουργική ομάδα με φροντίδα και σεβασμό στην πολύτιμη πρώτη θεατρική εμπειρία ενός βρέφους, το Underwater είναι βέβαιο πως θα κερδίσει το ενδιαφέρον και θα διεγείρει τη φαντασία του μωρού σας, προσφέροντας μια μαγική εμπειρία δημιουργίας δεσμών και αναμνήσεων.

Στην παράσταση σύντομης διάρκειας Underwater, που αποτελεί συμπαραγωγή της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ, βρέφη από λίγων μηνών έως δύο ετών και οι ενήλικοι συνοδοί τους λαμβάνουν μέρος σε ένα μαγικό ταξίδι στη βαθιά γαλάζια θάλασσα γεμάτο ήχους, χρώματα και αμέτρητες μπουρμπουλήθρες, καθισμένοι κυκλικά επί σκηνής σε οικογενειακά νησιά.

Η παράσταση Underwater ζωντανεύει με ζωηρό τρόπο το ταξίδι μιας μπαλαρίνας καθώς ξυπνά από έναν ύπνο γεμάτο όνειρα και βρίσκεται στον ωκεανό, έναν καθησυχαστικό κόσμο γεμάτο γαλανά φώτα και μπουρμπουλήθρες. Καθώς εξερευνά το υπέροχο νέο της σπίτι, συναντά ένα χταπόδι – και οι δυο τους σύντομα σχηματίζουν μια φιλία γεμάτη αγάπη κάτω από τα κύματα, χορεύοντας ως ντουέτο με συνοδεία μιας μουσικής γεμάτης κουδουνίσματα, που περιλαμβάνει και μερικές γνώριμες μελωδίες…

Η Ξένια Αηδονοπούλου σημειώνει για την παράσταση: «Το Underwater είναι μια παράσταση χοροθεάτρου για βρέφη και τους ενήλικες συνοδούς τους που σχεδιάσαμε με τη Γεωργία Τέγου στο Λονδίνο το 2021-22, σε συμπαραγωγή με την Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Παρουσιάστηκε αλλά και συνεχίζει την περιοδεία του σε πολλούς σημαντικούς οργανισμούς και φεστιβάλ της Μεγάλης Βρετανίας – ανάμεσά τους το Sadler’s Wells, το Egg Theatre, το Belfast Children’s Festival, το Lowry, το Polka Theatre.

Το Underwater είναι μια απόπειρα επιστροφής στον υπέροχο κόσμο των αισθήσεων, όπου τον κύριο “λόγο” έχουν οι ήχοι και τα χρώματα, η κίνηση και η ακινησία, οι μπουρμπουλήθρες και τα λαμπυρίσματα. Προσκαλούμε, λοιπόν, τους πολύ μικρούς και λιγότερο μικρούς θεατές να παρασυρθούν στο μαγικό ταξίδι της μπαλαρίνας και να ξυπνήσουν μαζί της στον ονειρικό κόσμο του βυθού, τον γεμάτο εκπλήξεις και μαγικές περιπέτειες».

Τη μουσική υπογράφει ο Tζεφ Βάνγκερ, τα κοστούμια η Mαγιού Τρικεριώτη, τους φωτισμούς ο Eντ Σώντερς, ενώ σύμβουλος κουκλοθεάτρου είναι η Άλισον Αλεξάντερ. Τον ρόλο της μπαλαρίνας ερμηνεύουν εναλλάξ οι Ελευθερία Αγαπάκη, Μαργαρίτα Κώστογλου και Αλεξάνδρα Ρογκόβσκα.

Η παραγωγή υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) [www.SNF.org] για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Η Ξένια Αηδονοπούλου είναι δραματουργός και σκηνοθέτρια. Δημιουργεί παραστάσεις στα όρια του χορού και του θεάτρου, επινοώντας αφηγήσεις που αντικατοπτρίζουν την ανθρώπινη εμπειρία και εκφράζονται μέσα από τον διάλογο εικόνας και κίνησης. Είναι διδάκτορας και απόφοιτη του Τμήματος Θεάτρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές σκηνοθεσίας στο Πανεπιστήμιο Μίντλσεξ του Λονδίνου.

Από το 2002 έχει συνεργαστεί επανειλημμένα με το Εθνικό Θέατρο, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, τη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Αθηνών και μικρότερους καλλιτεχνικούς φορείς. Από το 2005 έχει συνεργαστεί συστηματικά ως δραματουργός με τον χορογράφο και σκηνοθέτη Κωνσταντίνο Ρήγο και το Χοροθεάτρο Οκτάνα. Το 2018 μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου εργάζεται ως ανεξάρτητη δραματουργός και σκηνοθέτρια. Η δουλειά της έχει υποστηριχθεί από το Συμβούλιο Τεχνών Αγγλίας και παρουσιαστεί από φορείς όπως Sadler’s Wells, The Place, Dance City, Polka Theatre. Έχει συνεργαστεί με χορογράφους και σκηνοθέτες όπως οι Σιβάν Ρουμπινστάιν, Γεωργία Τέγου, Μιχάλης Θεοφάνους, Σούζαν Κέμπστερ, Κέιτ Φλατ, Κρίσνα Ζιβράι-Ναΐρ, Αλέξανδρος Ευκλείδης, Σίμος Κακάλας, Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης, Λενιώ Κακλέα, Βίκτωρ Αρδίττης.

Η Γεωργία Τέγου είναι χορεύτρια και χορογράφος και δημιουργεί παραστάσεις χορού που πραγματοποιούνται σε εικαστικά περιβάλλοντα. Επηρεασμένη από την αρχιτεκτονική, τη γλυπτική και τις εικαστικές τέχνες, χρησιμοποιεί τη σωματική κίνηση για να απεικονίσει όψεις της ανθρώπινης κατάστασης. Η δουλειά της έχει υποστηριχθεί από το Συμβούλιο Τεχνών Αγγλίας και έχει παρουσιαστεί από φορείς όπως Dance Umbrella, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, The Place, Sadler’s Wells, Βασιλική Ακαδημία Μουσικής (Λονδίνο), Γκαλερί Whitechapel, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, και Εθνική Πινακοθήκη (Σκόπια). Το 2018 έγινε δεκτή στο πρόγραμμα παρατήρησης (observership) για χορογράφους του οργανισμού One Dance UK σε συνεργασία με την Κέιτ Φλατ, διευθύντρια κίνησης της Βασιλικής Όπερας του Λονδίνου. Έλαβε αριστείο στη διδασκαλία από το Πανεπιστήμιο του Ροχάμπτον (2019), όπου είναι λέκτορας. Το 2021 ήταν καλλιτέχνιδα Choreodrome του κέντρου χορού The Place και φιλοξενούμενη καλλιτέχνιδα του Somerset House Exchange Λονδίνου και του Studio Light Moves / Open Futures στο Λίμερικ (Ιρλανδία). Επίσης παρουσίασε μια περφόρμανς-εγκατάσταση στο πλαίσιο της 17ης Διεθνούς Έκθεσης Αρχιτεκτονικής στην Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας, που φιλοξενήθηκε από το Κυπριακό Περίπτερο, και χορογράφησε ένα νέο έργο για την Εθνική Εταιρεία Χορού Μάλτας (ŻfinMalta), που έκανε πρεμιέρα τον Φεβρουάριο του 2022.

Χοροθέατρο για βρέφη και γονείς

Συμπαραγωγή της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ

Ξένια Αηδονοπούλου, Γεωργία Τέγου

Underwater

20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 Σεπτεμβρίου & 1 Οκτωβρίου 2023

Ώρες έναρξης: 10.00, 11.30, 13.00

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)

Σύλληψη, σκηνοθεσία: Ξένια Αηδονοπούλου, Γεωργία Τέγου

Μουσική: Tζεφ Βάνγκερ

Σύμβουλος σχεδίου, κοστούμια: Mαγιού Τρικεριώτη

Σχεδιασμός φωτισμών: Eντ Σώντερς

Σύμβουλος κουκλοθεάτρου: Άλισον Αλεξάντερ

Διεύθυνση παραγωγής δημιουργικού: Λία Πρεντάκη

Ερμηνεύουν: Ελευθερία Αγαπάκη / Μαργαρίτα Κώστογλου / Αλεξάνδρα Ρογκόβσκα

Ανάθεση Παιδικού Φεστιβάλ Μπέλφαστ, Θεάτρου Watford Palace (Ουώτφορντ) και The Lowry (Σάλφορντ)

Με την υποστήριξη δημόσιων πόρων του Συμβουλίου Τεχνών Αγγλίας

___________________________________________________________________________________

● Για περιορισμένο αριθμό θεατών

● Τιμές εισιτηρίων: €15 για κάθε βρέφος συνοδευόμενο από έναν γονέα, €12 για

κάθε επιπλέον θεατή

● Διάρκεια: περ. 30 λεπτά, χωρίς διάλειμμα

Προπώληση:

Ταμεία ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ (2130885700, καθημερινά 9.00-21.00)

www.ticketservices.gr

Ομαδικές κρατήσεις: 2130885742