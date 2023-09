Ο Επισκέπτης (2η χρονιά) στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Μετά τη μεγάλη επιτυχία την περσινή σαιζόν, με διαρκή sold out, «Ο Επισκέπτης» του Ερίκ Eμμανουέλ Σμιτ, επιστρέφει για 2η χρονιά, στο θέατρο του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια.

Έργο δυνατό, με διαλόγους αιχμηρούς, «Ο Επισκέπτης» θέτει ερωτήματα που απασχολούν και θα απασχολούν την ανθρώπινη ύπαρξη, γι αυτό και βρήκε μεγάλη απήχηση σε ένα ευρύ κοινό, ενώ οι εξαιρετικές ερμηνείες του Μάνου Βακούση στον

ρόλο του Επισκέπτη, του Φώτη Θωμαΐδη στο ρόλο του Φρόιντ, της Μαρίας Παπαλάμπρου ως Άννα Φρόιντ και του Δημήτρη Παπαδάτου ως Αξιωματικού, κέρδισαν κοινό και κριτική.

Βιέννη, το 1938.

Οι Ναζί έχουν εισβάλει στην Αυστρία και καταδιώκουν τους Εβραίους. Ο Σίγκμουντ Φρόιντ εξακολουθεί να πιστεύει στο μέλλον και αρνείται να φύγει. Αλλά αυτό το απόγευμα του Απριλίου, η Γκεστάπο συλλαμβάνει την κόρη του Άννα και την παίρνει για ανάκριση. Ο Φρόιντ παραμένει μόνος και απελπισμένος, όταν, ξαφνικά, ένας άγνωστος μπαίνει από το παράθυρο. Ποιος είναι; Ένας τρελός; Ένας μάγος; Είναι όλο αυτό απλώς ένα όνειρο; Είναι μια ενσάρκωση της αντίληψής μας για το υποσυνείδητο του Φρόιντ; Ή είναι πράγματι, όπως ισχυρίζεται, ο Θεός αυτοπροσώπως;

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας σημειώνει για το έργο.

«Όταν διάβασα το έργο του Ερίκ Eμμανουέλ Σμιτ «Ο Επισκέπτης», μου ήρθε στο μυαλό μια φράση του Ευριπίδη. «Τι είναι Θεός; Τι μη Θεός; Και τι το ανάμεσα τους;»

Η συζήτηση μεταξύ του άθεου Φρόιντ και του Επισκέπτη στην καρδιά αυτού του αλληγορικού έργου, μοιάζει με την περίληψη μιας συζήτησης επί ενός θέματος που πάντα θα απασχολεί και θα διχάζει τους ανθρώπους, όχι μόνο μεταξύ τους, άλλα τον κάθε ένα από εμάς εσωτερικά.

Μυθοπλασία και αληθινά γεγονότα από τη ζωή του Φρόιντ, του πατέρα της ψυχανάλυσης, υπαρξιακά ζητήματα, ιδέες και αναζητήσεις συνθέτουν το κεντρικό κορμό του έργου το οποίο εντέλει αναζητά τα μυστήρια της ανθρώπινης φύσης, αλλά και τα μεγάλα ιδεολογικά και μεταφυσικά ερωτήματα της ύπαρξης.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

theatro.gr , Λένα Σάββα

«Ο Επισκέπτης του Ερίκ Εμμανουέλ Σμιτ είναι μια συναρπαστική παράσταση με χιούμορ, προβληματισμούς κι ανατροπές, με χαρισματικές ερμηνείες. Μα πάνω απ’ όλα είναι ένας ύμνος στην ελευθερία και την αγάπη για τον άνθρωπο.

Η εξαιρετική ερμηνεία του Μάνου Βακούση μας καθήλωσε. Παθιασμένος, ποιητικός και χιουμορίστας, ….

έπαιξε με ολόκληρο το σώμα του, γέμισε τη σκηνή με την αύρα του, ήταν απολαυστικός.

Επιβλητική η παρουσία του Φώτη Θωμαΐδη στο ρόλο του Φρόιντ. Επιβλητική και λιτή η ερμηνεία του, έβγαλε τον δισυπόστατο χαρακτήρα του Φρόιντ. »

Onlytheater, Ντίνα Καρρά

«Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ, μια γόνιμη δουλειά που ψυχαγωγεί και προβληματίζει με ευρηματικό και δημιουργικό τρόπο.»

Youfly.com, Ιάσονας Τριανταφυλλίδης

«Η παράσταση που έστησε σαν σκηνοθέτης … ο κύριος Σωτήρης Τσαφούλιας δείχνει άνθρωπο που ξέρει και αγαπά το θέατρο». «Έχει βέβαια στα χέρια του δυο εξαιρετικούς ηθοποιούς τον πολυτάλαντο και αστραφτερό με την πιο καλή σημασία της λέξης Μάνο Βακούση που δίνει ρεσιτάλ στο ρόλο του …«Θεού» ανεβοκατεβαίνοντας όλους τους τόνους και τα ημιτόνια, με μια αξιοθαύμαστη τεχνική ισορροπία.» «Δίπλα του και απέναντι του έχει τον επίσης ταλαντούχο, αλλά πιο εσωτερικό Φώτη Θωμαΐδη.»

fractalart.gr, Κωνσταντίνος Μπούρας

ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΓΕΡΕΣ (ΚΙ ΌΧΙ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ), ΓΙΑ ΑΔΙΑΦΘΟΡΕΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΗ ΕΠΙΣΤΗΤΟΥ.

ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΤΕ!!!!!

theaterproject365.gr

«Η σκηνοθεσία του Σωτήρη Τσαφούλια είναι εκπληκτική και μας χαρίζει γενναιόδωρα μια υπέροχη παράσταση που κάνει τον χρόνο να κυλάει πολύ γρήγορα ενώ ο θεατής κρέμεται από τα χείλη των ηθοποιών για να μη χάσει ούτε μια λέξη από τη στιχομυθία

Μια εκπληκτική παράσταση που αξίζει να παρακολουθήσει κανείς για τις υπέροχες ερμηνείες και τον εκπληκτικό φωτισμό, για την δεξιοτεχνική σκηνοθεσία αλλά και τα βαθύτερα νοήματα που κρύβει μέσα της που σίγουρα θα προβληματίσει και θα εγείρει ερωτήματα και συζητήσεις και ίσως ακόμα και περαιτέρω έρευνα πάνω σε αυτά τα φιλοσοφικά ζητήματα»

urbanlife.gr, Μάνος Θηραίος

«Αυτά που ενθουσιάζουν στην παράσταση είναι ο ρυθμός της που όχι μόνο δεν χάνει ποτέ το μέτρο αλλά και η ευκολία με την οποία έννοιες -κακά τα ψέματα- δύσκολες και επικίνδυνες περνούν στον θεατή και τον ιντριγκάρουν μέσα από ένα παιχνίδι αγωνίας και διαρκούς συναισθηματικής εναλλαγής…»

Avgi.gr, Λέανδρος Πολενάκης

«Η παράσταση που σκηνοθέτησε ο Σωτήρης Τσαφούλιας, στην καλή μετάφραση του ίδιου και του Αντώνη Γαλέου, είναι χαρισματική ως σύλληψη και εφαρμογή, μοιράζοντας ισοδίκαια «τα του Θεού» και «τα του Φρόυντ». «Ο Μάνος Βακούσης είναι ένας συναρπαστικός «επισκέπτης», μια κατορθωμένη, «άκτιστη» κατάθεση ψυχής πέρα από την κτιστή τεχνική του. Ο Φώτης Θωμαΐδης ως Φρόυντ οικοδομεί με πολύχρωμες ψηφίδες το πρόσωπο του πάσχοντος ανθρώπου. Η Μαρία Παπαλάμπρου δίνει εξπρεσιονιστικά με μικρές, κοφτές πινελιές τη μορφή της «αγαθής μερίδας», γυναίκας-κόρης. Ιδιαίτερα αποτελεσματικός ως αξιωματικός ναζί είναι ο Δημήτρης Παπαδάτος.»

mikrofwno.gr

«Η χημεία των δύο ηθοποιών, μαζί με τις ανάσες χιούμορ του κειμένου, γλυκαίνουν τα δύσκολα θέματα του διανοητικού μπρα ντε φερ μεταξύ τους.»

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

“Ο Επισκέπτης” του Ερίκ Eμμανουέλ Σμιτ

Σκηνοθεσία: Σωτήρης Τσαφούλιας

Παίζουν: Μάνος Βακούσης, Μαρία Παπαλάμπρου, Φώτης Θωμαΐδης, Δημήτρης Παπαδάτος.

Μετάφραση: Σωτήρης Τσαφούλιας – Αντώνης Γαλέος

Σκηνογράφος-Ενδυματολόγος: Πολυτίμη Μαχαίρα

Μουσική σύνθεση: Θοδωρής Οικονόμου

Σχεδιασμός φωτισμών: Σωτήρης Τσαφούλιας – Έλενα Πετροπούλου

Φωτογράφιση: Πέτρος Χόντος, Θωμάς Δασκαλάκης

Παραγωγή: Robin 4 Arts

ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα

τηλ. 2103418550 – [email protected]

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Πρεμιέρα Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023

Τετάρτη: 18:30

Πέμπτη & Παρασκευή: 21:00

Σάββατο: 18:30 & 21:00

Κυριακή: 19:00

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Κέντρο: 25€ (20€ μειωμένο*)

Πλαϊνά: 20€ (15€ μειωμένο*)

* Τα μειωμένα εισιτήρια Μαθητικό /Φοιτητικό / Κάτοχοι Κάρτας Πολυτέκνων (ΑΣΠΕ) & Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων/ Κάτοχοι Κάρτας Ανέργων (ΟΑΕΔ)/ ΑμΕΑ/ άνω των 65/ ομάδες άνω των 10 ατόμων.

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

TICKET SERVICES

– εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39, Στοά Πεσμαζόγλου

– τηλεφωνικά: 2107234567

– online: ticketservices.gr



– ΤΑΜΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ

