«Ιστορίες Γυναικών» που εμπνέουν στο Novalifε!

Με δύο νέα επεισόδια στις 19/9 το «The Air of the Time» και στις 26/9 το «TheWall: Climb for Gold» έρχεται να καθηλώσει η αγαπημένη ζώνη.

​Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2023. Η αγαπημένη ζώνη, «Ιστορίες Γυναικών» στο Novalifε και αυτή τη σεζόν θα καθηλώσει τους συνδρομητές κάθε Τρίτη στις 21:00 με γυναίκες που εμπνέουν, πρωταγωνιστούν, προκαλούν, είναι χαρισματικές και αληθινές. Ο Σεπτέμβριος περιλαμβάνει τα νέα επεισόδια «The Air of the Time» (19/9) και «The Wall: Climb for Gold» (26/9).

Πιο αναλυτικά, την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου (21:00) θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «The Air of the Time» το οποίο εστιάζει στον αντίκτυπο και την ενδυνάμωση των γυναικών σχεδιαστών μόδας τα τελευταία 100 χρόνια. Οι σχεδιαστές του σήμερα μιλούν για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του design. Το ντοκιμαντέρ αφηγείται τις ιστορίες των σχεδιαστών Coco Chanel, Diane von Furstenberg, Carolina Herrera, Vivienne Westwood, Donna Karan, Gabriela Hearst και Hanako Maeda.

Η συνέχεια είναι την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου (21:00) με το «The Wall: Climb for Gold». Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί τέσσερις κορυφαίες ορειβάτες, τις Janja Garnbret, Shauna Coxsey, Brooke Raboutou και Miho Nonaka. Οι τέσσερις αθλήτριες προσπαθούν να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο μέσα από προκριματικούς αγώνες και ενώ αντιμετωπίζουν μια εξαντλητική σεζόν βλέπουν τα πάντα να αναστέλλονται όταν η πανδημία Covid-19 αναγκάζει τους Αγώνες να αναβληθούν. Καθώς οι νεαρές γυναίκες αντιμετωπίζουν τους δικούς τους ψυχικούς και σωματικούς «δαίμονες» καθοδόν προς το Τόκιο, το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει μια εκπληκτική και εμπνευσμένη εικόνα του τι χρειάζεται για να είσαι Ολυμπιονίκης και τελικά τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος.

