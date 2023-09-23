Επιχείρηση Μητσοτάκη για αντιστροφή του κακού κλίματος που έφεραν οι πλημμύρες – Ανησυχία για την Αυτοδιοίκηση

Με το βλέμμα στραμμένο στις αυτοδιοικητικές εκλογές βρίσκεται το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς εκεί θα φανεί εάν υπάρχουν επιπτώσεις από την κακή εικόνα της κυβέρνησης στις πρώτες εκατό μέρες της δεύτερης τετραετίας.

Το δεδομένο μάλιστα ότι όλα τα λάθη και οι αβλεψίες που έχουν καταγραφεί αφορούν το περιβάλλον, την προστασία του και την εκτέλεση έργων σχετικών με την πρόληψη, άρα έμμεσα έχουν συνδεθεί και με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους φορείς της οποίας κατά πλειονότητα ελέγχει η Ν.Δ., έχει προβληματίσει ιδιαίτερα το κυβερνητικό επιτελείο, το οποίο προσδοκούσε να βάψει και πάλι μπλε την Ελλάδα.

Γι’ αυτό άλλωστε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ επιχείρησε να απεγκλωβιστεί απ’ όσα συνέβησαν στη Θεσσαλία, υποστηρίζοντας μάλιστα με σθένος ότι η κυβέρνησή του τα πήγε ιδιαίτερα καλά στη διαχείριση της κρίσης. Υπερασπίστηκε ακόμα τη λειτουργία του επιτελικού κράτους, απορρίπτοντας μάλιστα τα σενάρια για ανασχηματισμό της κυβέρνησης, θέλοντας έτσι να δείξει ότι δεν έχει λόγους να κάνει αλλαγές.

Φόβος για την εσωστρέφεια

Με αυτή τη στάση του εμφανίστηκε να επιχειρεί να απεγκλωβιστεί από το κλίμα εσωστρέφειας που επικρατούσε στην κυβέρνηση και το κόμμα, το οποίο επισκίασε ακόμα και την επενδυτική βαθμίδα την οποία έδωσε στη χώρα ο πρώτος οίκος αξιολόγησης.

Έτσι ο πρωθυπουργός έκανε πως δεν άκουσε τα όσα είπε ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας για τους συναδέλφους του με αφορμή τις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία. Να θυμίσουμε ότι ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας – που για μέρες βρισκόταν στην έξοδο από το κυβερνητικό σχήμα – σε συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου είχε αφήσει αιχμές κατά του προκατόχου του Χρήστου Στυλιανίδη αλλά και εναντίον της Νίκης Κεραμέως και του Θόδωρου Σκυλακάκη για την κακή κατάσταση των δικτύων.

Είχε καταφερθεί μάλιστα και εναντίον των ανθρώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης υποστηρίζοντας ότι τους είχε ενημερώσει, αλλά δεν πήρε απάντηση. Αυτή η αναφορά του θεωρήθηκε ως ευθεία βολή εναντίον του περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού, ο οποίος βρέθηκε στη δίνη του κυκλώνα και στο στόχαστρο των κατοίκων της περιοχής.

Με τα όσα είπε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ θέλησε να δείξει ακόμα ότι δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από τη δικαστική έρευνα, η οποία γίνεται με αφορμή καταγγελίες των πολιτών.

«Είμαστε ικανοί διαχειριστές»

Επιπλέον ο Μητσοτάκης έκλεισε το θέμα του ανασχηματισμού λέγοντας ότι «όχι, δεν θα κάνω ανασχηματισμό», προσθέτοντας ωστόσο σε άλλο σημείο ότι «αμετακίνητες πολιτικές υπάρχουν, αμετακίνητοι υπουργοί δεν υπάρχουν». Πρόσθεσε μάλιστα ότι κάθε υπουργός αξιολογείται σε δύο επίπεδα, δηλαδή αν μπορεί να υλοποιήσει την πολιτική την οποία επελέγη να υπηρετήσει, πράγμα που δεν κρίνεται μόνο μέσα σε δύο μήνες, αλλά και στο επίπεδο της συμπεριφοράς.

Ο πρωθυπουργός έδειξε με λίγα λόγια να υπαναχωρεί από τις αρχικές του προθέσεις που μιλούσαν για αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα και δη στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, αποδεχόμενος ακόμα και τις δημόσιες τοποθετήσεις υπουργών του.

Η αλλαγή του κλίματος θεωρήθηκε αναγκαία από το επικοινωνιακό επιτελείο της κυβέρνησης, καθώς το τελευταίο διάστημα ο Μητσοτάκης εμφανίζεται διαρκώς να ζητάει συγγνώμη από τους πολίτες για τα όσα συμβαίνουν στη χώρα. Μάλιστα αποφασίστηκε ότι θα πρέπει να βγει επιθετικά και με αυτοπεποίθηση, λέγοντας ότι η κυβέρνηση τα πάει καλά στη διαχείριση των κρίσεων. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι ο πρωθυπουργός υπενθύμισε πως έχει νωπή λαϊκή εντολή, και μάλιστα με 41%.

«Ναι, λειτούργησε το επιτελικό κράτος στην περίπτωση της Θεσσαλίας. Δημιουργήθηκε αμέσως συντονιστικό κέντρο, όλοι οι αρμόδιοι υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί γραμματείς, βρέθηκαν στον ίδιο χώρο. Ο καθένας είχε τη δική του αρμοδιότητα, γίνονταν συσκέψεις δύο φορές την ημέρα, άλλος ασχολήθηκε με το πρόβλημα των νεκρών ζώων, άλλος ασχολήθηκε με τη δημόσια υγεία, άλλος ασχολήθηκε με την προσβασιμότητα στα χωριά και το πώς θα σιγουρευτούμε ότι θα φτάσουμε γρήγορα στα χωριά που είχαν αποκοπεί, άλλος ασχολήθηκε με τις υποδομές… Αυτό σημαίνει επιτελικό κράτος» ανέφερε χαρακτηριστικά στη ΔΕΘ.

Άγνωστος Χ ο Κασσελάκης

Μέσα σε αυτό το ομιχλώδες κυβερνητικό τοπίο η εμφάνιση του Στέφανου Κασσελάκη στον ΣΥΡΙΖΑ έχει περιπλέξει ακόμα περισσότερο τα πράγματα, καθώς κάποιοι υποστηρίζουν ότι ο υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ψηφίστηκε, εκτός των άλλων, και επειδή αυτοπαρουσιάστηκε ως ο άνθρωπος που μπορεί να νικήσει τον Μητσοτάκη.

Κάποιοι υποστηρίζουν λοιπόν ότι ο Κασσελάκης με αυτό το προφίλ μπορεί να συσπειρώσει γύρω του και δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της Ν.Δ. Στο κυβερνητικό επιτελείο ωστόσο υπάρχουν δύο απόψεις. Αυτή που επιχειρεί να τον συνδέσει με τον «πολακισμό» και η άλλη η οποία θεωρεί ότι ο Κασσελάκης είναι μία φούσκα που θα ξεφουσκώσει γρήγορα.

Ωστόσο όλοι παραδέχονται ότι το επικοινωνιακό ταλέντο του Κασσελάκη, πέρα από αίσθηση στον ΣΥΡΙΖΑ, έχει δημιουργήσει κάποιες προσδοκίες στην κοινωνία. Ο Παύλος Μαρινάκης, πάντως, όταν εκλήθη να σχολιάσει τον Κασσελάκη, είπε ότι το να είναι κάποιος νέος δεν αρκεί για να διεκδικεί την ψήφο των πολιτών και πως όλοι κρινόμαστε για τις ιδέες, τις θέσεις και τις δράσεις μας. «Η ηλικία από μόνη της δεν είναι διαβατήριο για τίποτα» είπε χαρακτηριστικά.

