Κιάτο: Σπίτι τυλίχτηκε στις φλόγες μετά από πτώση κεραυνού (Video)

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο Κιάτο Κορινθίας, σε φοίνικες, δίπλα σε κατοικίες, μετά από πτώση κεραυνού, το βράδυ της Δευτέρας 25 Σεπτεμβρίου.

Στο σημείο για την κατάσβεση έσπευσαν τρία οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κιάτου.

Στο κτίριο έχουν προκληθεί σοβαρές υλικές ζημιές. Σύμφωνα με το korinthostv.gr, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

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