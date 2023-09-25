Κιάτο: Σπίτι τυλίχτηκε στις φλόγες μετά από πτώση κεραυνού (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο Κιάτο Κορινθίας, σε φοίνικες, δίπλα σε κατοικίες, μετά από πτώση κεραυνού, το βράδυ της Δευτέρας 25 Σεπτεμβρίου.
Στο σημείο για την κατάσβεση έσπευσαν τρία οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κιάτου.
Στο κτίριο έχουν προκληθεί σοβαρές υλικές ζημιές. Σύμφωνα με το korinthostv.gr, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
Διαβάστε επίσης:
Θεσσαλία – κακοκαιρία Daniel: Στο 75% η αποκομιδή των νεκρών ζώων
Βίτσας: Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα – Δεν θέλουμε να φύγουμε, θέλουμε να παραμείνουμε η αριστερή «ψυχή» του ΣΥΡΙΖΑ
Συγχαρητήριο τηλεφώνημα στον Στέφανο Κασσελάκη από τον Νίκο Χριστοδουλίδη
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.