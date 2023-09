Έκθεση «Τσέχες και Ελληνίδες Ηρωίδες» στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Η έκθεση «Τσέχες και Ελληνίδες Ηρωίδες» παρουσιάζει 60 προσωπικότητες που αποτελούν πρέσβειρες – η κάθε μια στον τομέα της – για την ιστορία της Τσεχίας και της Ελλάδας και συνδιαλέγονται με επιτυχία με την αγωνία της αληθινής αξίας των πραγμάτων. Διατρέχοντας κανείς την ιστορία των δύο χωρών, συναντά πληθώρα πνευματικών γυναικών που δίνουν το παράδειγμα και το έναυσμα για διεξόδους σε μεγαλύτερες εικόνες και ιδέες, και στο σύνολό τους διαμορφώνουν το πνεύμα του τόπου τους.

Η έκθεση είναι αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας του Τσεχικού Κέντρου Αθήνας και της δημιουργικής συνεργασίας φοιτητών της Σχολής Ντιζάιν και Τέχνης του Λάντισλαβ Σούτναρ, Πανεπιστήμιο της Δυτικής Βοημίας, Πίλσεν (Σούτναρκα) και φοιτητών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών – Σχολή Καλών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Παρουσιάζονται εξήντα συνολικά εικαστικά έργα. Τριάντα πορτραίτα σημαντικών γυναικών της Τσεχίας και ισάριθμα από την Ελλάδα. Στις πολυάριθμες ομάδες εργασίας των δύο Σχολών, οι φοιτητές/τριες, και οι καθηγητές/τριές τους μελέτησαν, ανέτρεξαν και συνδιαμορφώσαν τα πορτραίτα των Ηρωίδων Γυναικών που παρουσιάζονται. Αναζήτησαν την δημιουργικότερη εικαστική έκφραση για την κάθε προσωπικότητα, γιόρτασαν με αυτόν τον τρόπο τους θριάμβους τους, κατανοήσαν τα κατορθώματά τους, τιμήσαν την προσήλωση και απόδωσαν με την εργασία τους ευγνωμοσύνη.

Ποιες γυναίκες θεωρούν οι ίδιοι οι φοιτητές πρότυπα; Ποιες θαυμάζουν και θεωρούν ηρωίδες;

Εγκαίνια της έκθεσης 3 Οκτωβρίου 2023 στις 19:30

Σας προσκαλούμε στα εγκαίνια της περιοδεύουσας έκθεσης που θα ξεκινήσει το ταξίδι της από το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

Το πρόγραμμα τις βραδιάς θα εμπλουτίσει η σύντομη μουσική παρέμβαση του:

DUO ARIOSO – Σοφία Μαυρογενίδου (φλάουτο), Αριστείδης Χατζησταύρου (κιθάρα)

Θα ερμηνεύσουν μουσική Τσέχων και Ελλήνων συνθετών/τριών.

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης / Πειραιώς 206, Ταύρος Αττικής 177 78

Διάρκεια έκθεσης: 3 – 30 Οκτωβρίου 2023

Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινά 18.00 – 22.00

Είσοδος Ελεύθερη

Ελληνίδες Ηρωίδες – συμμμετέχοντες/ουσες – ΤΕΕΤ:

Θανάσης Αργυριάδης (Κυρά της Ρω), Βιολέτα Γαζέα (Ηλέκτρα Αποστόλου), Ιωάννα Ζολώτα (Nelly’s), Νεράντζα Ζωγράφου (Ανώνυμη Γυναίκα της Πίνδου), Κυριάκος Ηλιάδης (Βάσω Κατράκη), Ελισσάβετ Ευαγγελία Ίτσιου (Μαρία Σβώλου), Αδαμαντία-Λέα Καββαδία (Ελένη Μπούκουρα-Αλταμούρα), Ζαχάρω Καρακωνσταντή (Μαρία Πολυδούρη), Σταμάτης Κοζάς (Δόμνα Σαμίου), Βερόνικα Κωνσταντίνου (Μαρία-Ευφροσύνη Σπαρτάλη), Κατερίνα Κωνσταντάκη (Διδώ Σωτηρίου), Κατερίνα Μελισσαροπούλου (Ζουζού Νικολούδη, Σοφία Μπεκατώρου), Μαρία Μπέλλη (Άννα Κομνηνή), Μαριάμ Νιοριάτζε (Μητιώ Σακελλαρίου, Λέλα Καραγιάννη, Κατίνα Παξινού, Χρύσα), Άντζυ Παπαδοπούλου (Αγγελική Λαΐου), Αρετή Παφύλη (Μαντώ Μαυρογένους, Μαρία Κάλλας), Άννα Προδρόμου (Καλιρρόη Παρέν), Βασιλική Ρουμπή (Αντιγόνη, Ευανθία Καίρη), Δώρα Σιαφλά (Σαπφώ), Γιώργος Σουλιώτης (Πηνελόπη Δέλτα), Κωνσταντίνα Στεφανίδου (Μπουμπουλίνα Λασκαρίνα, Αύρα Θεοδωροπούλου), Ασπασία-Τατιάνη Τσιγαρίδη (Άλκη Ζέη), Ευτυχία Χαϊντίνη (Μελίνα Μερκούρη)

Δημιουργική ομάδα ΤΕΕΤ:

Δημιουργικός Συντονισμός/Έρευνα ΤΕΕΤ/ΠΔΜ: Γιάννης Ζιώγας (καθηγητής, ζωγράφος), Σοφία Παπαδοπούλου (επίκουρη καθηγήτρια, χαράκτρια), Σύνθια Γεροθανασίου (ΕΕΠ, εικαστικός), Αννίτα Κουτσονάνου (εντεταλμένη διδάσκουσα, αρχιτέκτων μηχανικός)

Γραφιστική Επιμέλεια: Σύνθια Γεροθανασίου, Αννίτα Κουτσονάνου,

Γραφιστικός Σχεδιασμός: Άντζυ Παπαδοπούλου (εικαστικός)

Συγγραφή Κειμένων: Γιάννης Ζιώγας, Επιμέλεια Κειμένων: Γιώργος Δαρδιώτης (φιλόλογος), Κατερίνα Δημοπούλου (φιλόλογος)

Τσέχες Ηρωίδες – συμμμετέχοντες/ουσες – Σούτναρκα:

Gabriela Mangerová, David Simon, Veronika Bílková, Sylvie Svobodová, Lukáš Komárek, Zdeňka Štěpánková, Eva Bartošová, Michal Řezníček, Marto Kelbl, Aksana Rashetska, Anna Neumannová, Lucie Šťastná, Tomáš Staněk, Eliška Rýdlová, Alina Pylaeva, Petra Šestáková, Dominika Lizoňová, Adéla Ťopková, Markéta Brecherová, Julie Opletalová, Helena Lasovská, Dominik Tyl, Oldřich Holinka, Anna Chromá, Kristina Bártová, Barbora Biskupová, Tomáš Němejc. Lukáš Jirsa, Klára Pavlovcová, Petra Horáková, Vít Zemek

Δημιουργός του πρότζεκτ: Ρενάτα Φουτσίκοβα (εικονογράφος, καθηγήτρια)

Κείμενα: Lenka Křížová (ιστορικός), Kateřina Tučková (συγγραφέας)

Γραφιστικός Σχεδιασμός: Jakub Heyduk

