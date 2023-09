Τη δεινότητά του στη μουσική είχε την ευκαιρία να αποδείξει το βράδυ της Τετάρτης (27/9) ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Άντονι Μπλίνκεν.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών έπαιξε κιθάρα σε event της Global Music Diplomacy Initiative, μιας πρωτοβουλίας που έχει σαν στόχο να προβάλει τη μουσική ως ένα διπλωματικό μέσο για την προώθηση της ειρήνης και της δημοκρατίας.

Ο Μπλίνκεν «γρατζούνισε» την κιθάρα, τραγουδώντας το «Hoochie Coochie Man», ένα αμερικανικό τραγούδι του 1954 και τόνισε πως ήταν «μεγάλη ευχαρίστηση» για εκείνον να συμμετάσχει στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

US Secretary of State Antony Blinken played the guitar at a launch event of the Global Music Diplomacy Initiative. 🎸 🎤



