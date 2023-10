Βερολίνο: Ξυπνούν ανατριχιαστικές μνήμες – Σημαδεύουν σπίτια Εβραίων με το Άστρο του Δαβίδ

Σε μία ανατριχιαστική αποκάλυψη προχώρησε η εφημερίδα Tagesspiegel κάνοντας γνωστό πως άγνωστοι σημαδεύουν σπίτια Εβραίων στο Βερολίνο με το Άστρο του Δαβίδ.

Τα περιστατικά έχουν σημειωθεί στις περιοχές Friedrichshain και Prenzlauer Berg προκαλώντας έντονη ανησυχία στις αρχές και αναδεικνύοντας τις διεθνείς τρομακτικές συνέπειες του πολέμου που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή.

Η εκπρόσωπος εβραϊκών οργανώσεων Γερμανίας Anna Staroselski δημοσίευσε στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) φωτογραφίες από τα σπίτια.

In Berlin, Jewish homes are being marked by pro-Hamas Jew haters. IN GERMANY, 2023 pic.twitter.com/RxdFSOXo46

Jewish homes in Berlin have been marked by “activists”, this is disgusting considering the history of Jews in Germany.

War really does bring out the worst in people. 😡 pic.twitter.com/qvpX5LRj0R