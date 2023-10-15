Αυτοδιοικητικές εκλογές 2023: Ψήφισε στην Γκράβα η Κατερίνα Σακελλαροπούλου (video)

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Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, άσκησε το εκλογικό της δικαίωμα στις 12:00 στο 21ο Γενικό Λύκειο Γκράβας στο τμήμα 610, όπως είχε ψηφίσει και την περασμένη Κυριακή.
Η κ. Σακελλαροπούλου είχε συνομιλία με τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής λέγοντάς τους «πιο σύντομα θα τελειώσετε σήμερα», ενώ συνομίλησε και με πολίτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σχολείο.
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