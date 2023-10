«Λάδι στη φωτιά» ρίχνει το Ιράν: Ευθείες απειλές – «Τα χέρια όλων στην σκανδάλη, αν δεν σταματήσουν οι σιωνιστικές επιθέσεις»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι «αν δεν σταματήσουν οι σιωνιστικές επιθέσεις, τα χέρια όλων των πλευρών στην περιοχή βρίσκονται στην σκανδάλη», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Ειδικότερα, ο Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν δήλωσε ότι κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί τον έλεγχο της κατάστασης, αν το Ισραήλ εξαπολύσει χερσαία επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών βρέθηκε για επίσκεψη στο Κατάρ όπου συζήτησε «την κατάσταση στα παλαιστινιακά εδάφη» με τον εμίρη Σέιχ Ταμίμ μπεν Χαμάντ Αλ-Θάνι, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων του Κατάρ QNA. Χθες, συναντήθηκε με τον αρχηγό της Χαμάς Ισμαΐλ Χανίγιε, ο οποίος κατοικεί στην Ντόχα.

🇮🇷🇮🇱 Iran’s Foreign Minister is threatening a “huge earthquake” in Israel if they continue to attack the Gaza Strip.pic.twitter.com/KpOk7DvgOc